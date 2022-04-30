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رئيس التحرير
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فن

ديلر مخدرات وتعمل مع المافيا.. تفاصيل شخصية ريم مصطفى فى فيلم العنكبوت

ظافر عابدين وريم
ظافر عابدين وريم مصطفى

تخوض النجمة ريم مصطفى ، تجربة سينمائية من خلال فيلم "العنكبوت" المنتظر طرحه فى موسم عيد الفطر السينمائى، وتقدم ريم خلال العمل دور جديد ومختل تماماً عليها، اذ تجسد شخصية ديلر مخدرات وتعمل مع المافيا، ويحدث بينها وبين أحمد السقا وظافر العابدين العديد من المواقف على مدار الأحداث.


فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

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تدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب أخوه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.


وفى سياق متصل، يعرض لـ ريم مصطفى حاليا مسلسل "suits بالعربى" الذى تشارك فى بطولته إلى جانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.


وتجسد ريم مصطفى، في المسلسل شخصية "كاميليا أشرق" سكرتيرة زين ثابت الذي يجسد دوره آسر ياسين المحامي، الأهم داخل مكتب المسيرى زيدان أكبر مكتب محاماة في مصر، وتتميز شخصيتها بأنها ذكية وواثقة من نفسها، والكل يعتمد عليها وتكشف الحلقات عن وجود علاقة عاطفية مع زين كما أنها تمر بالعديد من التحديات داخل المكتب. 

يسرا اللوزي مصطفي محمد ظافر العابدين محمد لطفي شيماء سيف أحمد نادر جلال

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