بإطلالة مبهجة..غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها بعدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

وظهرت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة مبهجة، واعتمدت رفع شعرها لاعلي، مما نال اعجاب متابعيها.

وحلت الفنانة غادة عبد الرازق، ضيفة على برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، للحديث عن أسرار من حياتها الشخصية وكواليس أعمالها الفنية.

وكشفت غادة عبد الرزاق عن سر رشاقتها، قائلة: "رشاقتي تكلفني جهد كبير ومبالغ كبيرة ومتابعة مستمرة مع أطباء متخصصين".

وأوضحت:" هناك خلطة خاصة أقوم بها وهي عبارة ماء الأرز فهو مفيد للبشرة ومنع تساقط الشعر".

وكشفت غادة عبد الرزاق عن سبب غيابها عن الموسم الرمضاني الحالي، مؤكدا :" قررت اخذ استراحة محارب هذا العام من الاعمال الدرامية".

وعن عمليات التجميل، قالت غادة عبدالرازق: ،:"التفكير في عمليات التجميل بالنسبة لي حسب الدور، لو الدور تطلب مني ملعبش في ملامح وشي مش بعمل أي حاجة، حتى لو عندي خطوط ولا حاجة".