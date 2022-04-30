نشرة أخبار البرلمان.. حالات حبس وتغريم الطلاب في القانون الجديد بعد تحذير التعليم.. النصب على المعتمرين يعرضك لغرامة 3 ملايين جنيه

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:
صناعة النواب: الدولة المصرية تعيش انتعاشه سياسية واقتصادية واعدة
قابلة للتجديد.. 130 يوما لـ توفيق أوضاع المنشآت الصناعية وفقا للقانون
الحبس 7 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه.. القانون يردع المتحرشين في العيد
خلال إجازة عيد الفطر.. تعرف على عقوبة المحال المخالفة لقرارات الغلق
بأمر القانون.. النصب على المعتمرين يعرضك لغرامة 3 ملايين جنيه
بعد تحذير التربية والتعليم.. حالات حبس وتغريم الطلاب في القانون الجديد