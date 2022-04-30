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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

عندما تخلصت مصر من الإخوان| لحظة عزل مرسي بعد اتفاق القوى السياسية في الاختيار 3 الحلقة 29..فيديو

ياسر جلال في الاختيار
ياسر جلال في الاختيار 3

شهدت الحلقة 29 من مسلسل الاختيار 3، اجتماع القوى السياسية والشخصيات الدينية "البابا تواضروس وشيخ الأزهر"، وقامات الدولة مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، قبل إذاعة بيان 3 يوليو التاريخي، والاتفاق على اختيار رئيس المحكمة الدستورية؛ ليكون رئيسا مؤقتا. 

وعرضت الحلقة اللحظة التاريخية، التي أعلن فيها عزل محمد مرسي، وتخليص مصر من حكم الإخوان؛ بعد عناد مكتب إرشاد الجماعة، ورفضهم مطالب الشعب. 

 

الاختيار 3

تمكن مسلسل الاختيار من الحفاظ على تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it للأسبوع الرابع على التوالي.

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، كان قد احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه . 

ويعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، منهم وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الاختيار احمد السقا احمد عز خالد الصاوي بيومي فؤاد 30 يونيو Arts Entertainment

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