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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاختيار 3 الحلقة 28.. محمد مرسي عن مظاهرات 30 يونيو: كلها فوتوشوب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد مرسي

شهدت الحلقة 28 من مسلسل الاختيار 3، حديث  محمد مرسي للفريق عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع، إن تظاهرات 30 يونيو لا تتعدى 120 ألف متظاهر ومعظمهم من المؤيدين. 

وأكد محمد مرسي على أن التظاهرات ليست قوية بالشكل المتخيل، وأن المعارضة ملهمش وجود حقيقي على الأرض واللي في الشارع كلهم مؤيدين. 

وحاول السيسي إقناع مرسي بحجم الأزمة التي تمر بها مصر، وعرض الفيديوهات التي التقطتها الكاميرات والطائرات لحجم التظاهرات الحقيقية بعدما أكد له مرسي وفقا لمعلوماته بأن المظاهرات "فوتوشوب".  

الاختيار 3

تمكن مسلسل الاختيار من الحفاظ على تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it للأسبوع الثالث على التوالي.

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، كان قد احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه . 

ويعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، منهم وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الاختيار احمد عز خالد الصاوي بيومي فؤاد 30 يونيو Arts Entertainment

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