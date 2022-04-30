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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاختيار 3 الحلقة 29.. والدة الرئيس السيسي: طول عمرك سابق سنك وجوابك حاضر

ياسر جلال في الاختيار
ياسر جلال في الاختيار 3

شهدت الحلقة 29 من مسلسل الاختيار 3، مشهد مؤثر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع ووالدته قبل إصدار بيان 3 يوليو التاريخي. 

وتحدث الرئيس السيسي مع والدته حول تحديات الفترة الراهنة عقب اندلاع ثورة 30 يونيو وعناد الجماعة ومحمد مرسي ورفضهم تنفيذ مطالب الشعب وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. 

وقال الرئيس السيسي، إن المرحلة الراهنة صعبة جدا و"اللي بيحكموا البلد مش عارفين قيمتها ولا عارفين يحلوا مشاكلها"، واستطرد:" مينفعش نجرب في بلد ظروفها صعبة اصلا".

وأكد الرئيس السيسي في حديثه على أن:" لو سكت ده معناه حرب أهلية البلد مش هتنجو منها.. في ثمن كبير هندفعه إحنا المصريين ونتيجته هيكون ليها آثار سلبية هما مش هيستحملوها.. كل أزمة لازم يكون ليها ثمن عشان تتحل..هما عاوزين يحلوا الأزمة من غير ما يدفعوا الثمن ".

فيما باركت والدة الرئيس السيسي الأفكار التي تدور في عقله لصالح مصلحة الوطن وقالت له:" طول عمرك وانت صغير كنت سابق سنك وجوابك حاضر.. وكنا خايفين عليك من عيون الناس ودايما مخبيينك.. لكن دلوقتي ربنا أراد تظهر للناس كلها.. ربنا معاك". 

 

الاختيار 3

تمكن مسلسل الاختيار من الحفاظ على تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة watch it للأسبوع الرابع على التوالي.

مسلسل الاختيار الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال مع كل من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا ، كان قد احتل المركز الأول منذ اليوم الأول لعرضه . 

ويعرض مسلسل الاختيار 3 وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، منهم وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الاختيار احمد السقا احمد عز 30 يونيو خالد الصاوي صبرى فواز Arts Entertainment

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