الكبير أوي الحلقة 29 .. نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان المزاريطة الدولي

شهدت أحداث الحلقة الـ 29 من مسلسل “الكبير اوي” الجزء السادس، العديد من التفاصيل المشوقة.

بدأت شيرين رضا، بالإعجاب بشخصية الكبير، بعدما كانت متخوفة منه، منذ ظهورها في الحلقة السابقة خلال حضورها مهرجان المزاريطة الدولي، حيث قالت له: “قولي يا شيكا”، الأمر الذي أثار غيرة مربوحة، فاقتحمت الريد كاربت، قائلة: “الدكتور ربيع عاوزك”.

شيرين وضا والكبير

بينما حاول الكبير البقاء مع شيرين رضا، لكن مربوحة أصرت أن يذهب معها؛ ليستأذن شيرين قائلاً: “عن إذنك يا شيكا”.

قام حزلقوم بمقابلة الفنان محمد ممدوح، على الريد كاربت ، وقال حزلقوم: كنت بخلص فيلم مع دانيال داي لويس بس بفكر أمشيه وأجيبك".

بينما قام محمد ممدوح، بالرد عليه قائلاً: “لأ معلش دانيال مين؟، ليرد عليه حزلقوم قائلاً: ”دانيال داي لويس، اصله مبقاش بياع، وبقى بيرمي البريك في وش الناس من ساعة ما عمل فيلم المشاغبون في نيويورك".

ورد عليه محمد ممدوح قائلاً: “اول مرة اسمع عنه ولا تقصد عصابات نيويورك؟”.

محمد ممدوح وحزلقوم

استضاف حزلقوم الفنان أحمد سعد، وقاما بغناء اغنية “بحبك يا صاحبي” على ريد كاربت المهرجان والرقص سوياً.

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بينما رحبت مربوحة بأحمد سعد قائلة: “سكوت سكوت سكوت .. جات الملوك ملوك ملوك”.

أحمد سعد ومربوحة

قابل هدرس نفسه في مهرجان المزاريطة الدولي، فقد التقى هدرس، “محمد سلام” الممثل الحقيقي أمام الشخصية التي يلعبها، وبدأ هدرس بسؤال محمد سلام أسئلة عن أعماله الفنية بشكل كوميدي ما بين كونه ممثل في الكبير، وكونه الممثل الحقيقي.

محمد سلام وهدرس

قامت مربوحة باستضافة سيدة تشبه “ام كلثوم” وتحدثت معها عن أعمالها الفنية وقالت لها “ام كلثوم” : هعمل أغنية مع أبو الأنوار ادس فيها فايزة أحمد”.

اياد نصار

وكانت أبرز الأحداث ظهور إياد نصار، وقام جوني بعمل لقاء معه واخطأ في اسمه قائلاً “نرحب بالفنان وائل جسار، الأمر الذي أغضبه كثيرا.