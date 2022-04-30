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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بفضل اهتمام السيسي بقضايا الاقتصاد الأخضر

خبير اقتصادي: متوقع زيادة الاستثمار في المشروعات الخضراء لـ60 تريليونًا خلال 2022

الاقتصاد الأخضر
الاقتصاد الأخضر

أشاد الدكتور شريف الديواني، الخبير الاقتصادي، ومستشار مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، بخطوات مصر نحو التحول للاقتصاد الأخضر على مستوى القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وأوضح "الديواني" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الرئيس السيسي يهتم بشكل خاص بالقضايا المتعلقة بالاقتصاد الاخضر، حيث وجه الحكومة بمضاعفة  حصة الاستثمارات من 15% إلى 30% لعمل مشروعات خضراء، وتعتبر هذه الخطوة مهمة جدا لتضع مصر على خريطة الدول ذات الاقتصاد الاخضر، كما يجعل الدولة المصرية تستفيد بشكل أكبر من فرص الاستثمار الأخضر المتزايد في العالم.

المالية: تكليفات رئاسية بزيادة أعداد المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات.. ونواب: تدعم التوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر.. والدولة حققت طفرة في هذا المجال

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وأضاف الخبير الاقتصاد، أن رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات الخضراء زادت من 20 تريليون جنيه إلى 42 تريليونا في الفترة من عام 2020 لـ 2021 ومن المتوقع أن تصل إلى 60 تريليونا عام 2022 مما يعني أن هذا النوع من رؤوس الأموال سيتفوق على النوع التقليدي بنسبة 30%.

الاقتصاد الاخضر مال واعمال اخبار مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الحكومي والخاص Finance Real Estate

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