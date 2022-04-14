المالية: تكليفات رئاسية بزيادة أعداد المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات.. ونواب: تدعم التوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر.. والدولة حققت طفرة في هذا المجال

برلماني يكشف سر رغبة المواطنين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي

برلماني: تيسير الدولة لامتلاك المواطنين سيارات تعمل بالغاز الطبيعى تؤتي بثمارها المرجوة

صناعة النواب: سيارات الغاز الطبيعي تدعم جهود الدولة في تحسين البيئة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تيسيرات في عمليات امتلاك المواطنين لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى «موديل السنة» موفرة اقتصاديًا وفقا للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز .

وقال وزير المالية في تصريحات له اليوم ان هناك تكليفات رئاسية بزيادة أعداد المستفيدين من تلك المبادرة بالرغم التحديات العالمية التي يعاني منها الاقتصاد، وذلك من تسهيلات ائتمانية كبيرة.

أوضح أن الاقتصاد العالمي يشهد حاليا تحديات غير مسبوقة تجسدت فى اضطراب بسلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع فى أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم.

أوضح أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر العمل على زيادة معدلات إنتاج السيارات الجديدة وإعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المُخردة بطرق آمنة واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة صديقة للبيئة بحيث تكون مواد خام تدخل فى صناعات أخرى، من أجل توطين أنشطة صناعية جديدة، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن العوادم التى كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.

وأكد نواب البرلمان على أن توفير الحكومةتيسيرات في عمليات امتلاك المواطنين لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى «موديل السنة» وتكون موفرة اقتصاديًا وفقا للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز، يخدم توجهات الدولة في ضرورة الحصول على بيئة نظيفة خالية من الانباعاثات الكربونية التي تتسبب فيها عوادم السيارات المستخدمة للبنزين والبترول.

وفي هذا السياق قال النائب أحمد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه لا أحد ينكر الطفرة التي حققتها الدولة المصرية في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، مشيدا بالتيسيرات المستمرة التي تقدمها الدولة المصرية لامتلاك المواطنين سيارات تعمل بالغاز الطبيعي .

وتابع حجازي خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هذه التيسيرات بشأن متلاك المواطنين لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى «موديل السنة» موفرة اقتصاديًا وفقا للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز، تاتي في إطار خطة الدولة للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز بدلا من البنزين، والذي يؤكد دراية الدولة بأهمية هذا الامر في تحقيق عوائد اقتصادية وبيئية كبيرة.

ونوه عضو طاقة النواب انه يوجد العديد من الامور التي ساهمت في تحقيق النجاج في هذه المبادرة ومنها الفارق في السعر بين الغاز الطبيعي والبنزين وهو ما دفع الكثيرين إلى استخدامه وتحويل سياراتهم له.

كما أشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أن الدولة قامت بتوفير محطات التزود والتموين بالغاز الطبيعي، مما ادى الى سهولة التموين على المواطنين دون أي عائق.

من جانبه قال النائب عيد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أن توفير الحكومة توفير تيسيرات في عمليات امتلاك المواطنين لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى «موديل السنة» وتكون موفرة اقتصاديًا وفقا للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز، يخدم توجهات الدولة في ضرورة الحصول على بيئة نظيفة خالية من الانباعاثات الكربونية التي تتسبب فيها عوادم السيارات المستخدمة للبنزين والبترول.

وتابع حماد في تصريحاتنه لـ"صدى البلد" أن جهود الدولة وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التوسع في استخدام الغاز الطبيعي وأنواع الوقود البديلة وتقديم حوافز متنوعة للمواطنين لتشجيعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز، أتى بثماره في الاقبال على استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمركبات..

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، على أن تحويل السيارات من البنزين للغاز الطبيعي له عوائد كثيرة يوفر على المواطن، العديد من الاموال، ناهيك عن المليارات يوفرها على الدولة بعد الحد من استخدام البنزين والسولار.

وأشاد النائب شحاتة أبو زيد امين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب بالعمل على توفير تيسيرات في عمليات امتلاك المواطنين لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى «موديل السنة» وتكون موفرة اقتصاديًا وفقا للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز، منوها أن هذه المبادرة لها قيمة اقتصادية.

وتابع ابو زيد خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، على ان هذه المبادرة التي تيتهدف تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تتمثل في تعظيم استكشافات الغاز الطبيعي في شمال مصر، اضافة الى تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية السائلة، وذلك في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة متمثلة فى نقص سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع أسعار السلع .

واستطرد أمين سر لجنة لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن موضوع العمل بسيارات الغاز الطبيعي له فوائد كثيرة للبيئة، منوها أن نسبة ملوثات البيئة سبب رئيسي فيها المركبات ، وبالتالي خفض نسبة الانبعاثات الناجمة عن المركبات المستخدمة للبنزين والبتورل سوف يدعم جهود الدولة في تحسين البيئة.