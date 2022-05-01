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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اعداء الإسلام.. تحرك قانوني من نقابة المهن التمثيلية ضد صحفي بسبب فاتن أمل حربي

اشرف زكي
اشرف زكي

قام الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية   بإتخاذ اجراء قانوني ضد أحد الصحفيين بمؤسسة قومية بعدما وصف أبطال وصناع مسلسل "فاتن أمل حربي" أنهم أعداء الإسلام.

وقال أشرف زكي في تصريحات صحفية ان الأمر أصبح خطيرا،وما فعله هذا الصحفي تحريضا رسميا على الفنانين.

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يذكر أن الفنانة نيللي كريم، عبّرت عن سعادتها بنجاح مسلسلها “فاتن أمل حربي” الذي يُعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني.

وقالت نيللي كريم، في لقاء لبرنامج “التاسعة هذا المساء”،  انا لم أخف من تقديم الدور، هناك شركة إنتاج مسؤولة عن النص الذي تقدمه، وكاتب محترم ومراجعة للنص، لكن انا مكنتش فاكرة انه هيحصل الجدل ده كله".

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