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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيفروليه تتحدى فورد بفيديو ترويجي لـ سيلفرادو الكهربائية بالكامل.. فيديو

شيفرولي تتحدى فورد
شيفرولي تتحدى فورد بفيديو ترويجي لـ سيلفرادو الكهربائية

كشفت شيفروليه الستار عن سيارة سيلفرادو الجديدة موديل 2024 الكهربائية بالكامل في وقت سابق من هذا العام، وخلال الأيام الماضية اقتربت الشركة الامريكية من السيارة بشكل موسع وقدمت نظرة مقربة على طراز البيك أب الكهربائي والصندوق الخلفي المثير للاهتمام من خلال فيديو تشويقي.

شيفرولي تتحدى فورد بفيديو ترويجي لـ سيلفرادو الكهربائية بالكامل

جاء الصندوق الخلفي بتصميم فريد يلائم جسد السيارة المحسن من الناحية الانسيابية، وعرضت الشركة نسختين منه، حيث يضم الصندوق الأطول رفاً على السقف وألواح جانبية يُمكن فتحها لتوفير الوصول إلى حجرات التخزين الكبيرة.

 

يظهر في الفيديو أيضاً نظام التوجيه رباعي العجلات لسيارة البيك اب واللذي يُعطيها نصف قطر دوران يبلغ 12.9 متر، ويُمكن رؤية Multi-Flex Midgate وهي ميزة تمكن المالكين من توسيع الصندوق الخلفي بمقدار 1,803 مم في المقصورة من خلال طي الحاجز للأسفل مع إغلاق الباب الخلفي والباب الأوسط، وذلك حتى تتمكن السيارة من حمل أشياء يزيد طولها عن 2,743 مم.

شيفرولي تتحدى فورد بفيديو ترويجي لـ سيلفرادو الكهربائية بالكامل

ستأتي  سيارة سيلفرادو في ربيع عام 2023 بإصدار WTوالذي يتميز بنظام دفع رباعي بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية تصل الى 510 حصان وعزم اقصى للدوران يصل الى 834 نيوتن/متر، ومن المقرر أن تحصل على نطاق قيادة يبلغ 644 كلم للشحنة الكاملة وقدرة سحب تصل إلى 3,629 كجم، كما ستقدم الشركة إصدارات يُمكنها سحب ما يصل إلى 9,072 كجم.

شيفرولي تتحدى فورد بفيديو ترويجي لـ سيلفرادو الكهربائية بالكامل

ستبيع شيفروليه سيلفرادو EV RST الإصدار الأول في خريف 2023 مع نظام دفع ثنائي ومحركين كهربائيين بقوة 664 حصان و1,056 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع نطاق قيادة يبلغ 644 كلم للشحنة الكاملة وتسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في أقل من 4.5 ثانية، في حين سيبلغ سعرها 105,000 دولار (394,000 ريال).

شيفرولي تتحدى فورد بفيديو ترويجي لـ سيلفرادو الكهربائية بالكامل

ستتوفر سيارة سيلفرادو بعدة مزايا آخرى مثل نظام تعليق هوائي ونظام القيادة شبه المستقل سوبر كروز، وستتوفر السيارة بإصدارات تبدأ أسعارها من 39,900 دولار (149,600 ريال) ويُمكن حجز السيارة حالياً بوديعة قابلة للاسترداد بقيمة 100 دولار (375 ريال).

شيفروليه سيارة سيلفرادو الكهربائية Multi-Flex Midgate القيادة

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