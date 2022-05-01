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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تكشف عن نسخة كهربائية من أماروك بالتعاون مع فورد.. صور

صدى البلد

تعاونت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن مع شركة فورد الامريكية من أجل انتاج شاحنة البيك أب الكهربائية، والتي يُرجح إنتاجها بحلول منتصف العقد كبديل أصغر وأكثر فاعلية لأمثال Tesla Cybertruck و Rivian R1T.

 

تعتبر الشراكة هي امتداد لما يسمى التحالف العالمي ، والذي من خلاله طورت فولكس فاجن وفورد إصدارات بنزين وديزل أكثر تقليدية من الجيل الثاني أماروك والجيل الرابع من فورد رينجر جنبًا إلى جنب في برنامج مقره في مقر فورد أستراليا.

 

قال لارس كراوس عضو مجلس إدارة فولكس فاجن للمركبات التجارية والمسؤول عن التسويق ، "نحن نتطلع إلى إصدار كهربائي خالص" ، وقدم تفاصيل عن أماروك الجديدة في فولفسبورج بألمانيا.

 

تأتي هذه الخطوة لبدء الدراسات الهندسية لنسخة كهربائية من Amarokالجديدة بعد أن قررت فولكس فاجن عدم تقديم الجيل الثاني القادم من Amarok مع نظام الدفع الهجين الذي يعمل بالبنزين والكهرباء والمخصص ليكون متاحًا لسيارة Ford Ranger الجديدة المظهر في 2023.

 

على الرغم من الدعوات للحصول على نسخة هجينة من Amarokالجديدة، لا سيما في الأسواق الأوروبية، حيث يكون لضريبة الطريق القائمة على الانبعاثات مجال لمعاقبة إصدارات البنزين والديزل بشدة من البيك أب الجديد. 

 

تخطط فولكس فاجن لاستثمار ما يصل إلى 140 مليار جنيه إسترليني في تطوير السيارات الكهربائية هذا العقد، وذلك على الرغم من أنه لم يتم بعد تحديد طراز Amarokالكهربائي رسميًا باعتباره أحد النماذج التي تخطط لإدخالها في الإنتاج، فقد تم دمج قسم المركبات التجارية في الشركة بالكامل في البرنامج ، بعد أن حصل على دور رئيسي في هندسة فولكس فاجن ID Buzzالجديد.

 

بدأت شركة فورد في إنتاج شاحنة البيك أب F-150 Lightning، وهي نسخة كهربائية من طرازها الدائم الأكثر مبيعًا، في وقت سابق من هذا العام، مما يمهد الطريق لسيارة رينجر الكهربائية الأصغر.

 

صناعة السيارات فولكس فاجن فورد Tesla Cybertruck

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