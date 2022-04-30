عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشة تكشف عن سيارة 911 سبورت كلاسيك الرياضية.. صور

بورشة تكشف عن سيارة
بورشة تكشف عن سيارة 911 سبورت كلاسيك الرياضية

كشفت علامة بورشة التجارية عن سيارة 911 سبورت كلاسيك كأحدث طراز في تشكيلتها والتي تنضم إلى مجموعة Stuttgart's Heritage Design، التي تتميز بتصميم مستوحى من الماضي تكريماً لأحد أشهر الطرازات التاريخية للعلامة التجارية.

بورشة تكشف عن سيارة 911 سبورت كلاسيك الرياضية

من الناحية الميكانيكية على أساس بورش 911 توربو ، فإن الجيل الثاني من سبورت كلاسيك كما هو الحال مع نسخة جيل بورش 997.2 المصممة بالمثل، يكرّم سيارة بورشة 911 كاريرا RS 2.7 لعام 1972، والتي تعتبر الثانية من بين أربعة طرازات مخططة تتميز بتصميم مستوحى من التراث، بعد إصدار Porsche 911 Targa 4S Heritage Design الذي تم الكشف عنه العام الماضي.

بورشة تكشف عن سيارة 911 سبورت كلاسيك الرياضية

تأتي سيارة بورشة 911 سبورت كلاسيك بنفس الشاحن التوربيني السداسي بسعة 3.7 لتر مثل 911 توربو، يولد قوة تصل الى 542 حصانًا و 442 رطلاً من عزم الدوران، وناقل حركة يدوي بسبع سرعات غير متوفر في PDK-only 911 Turboمما يجعل إنه أقوى دليل 911 للبيع.

بورشة تكشف عن سيارة 911 سبورت كلاسيك الرياضية

جاءت سيارة بورشة 911 سبورت كلاسيك مكابح سيراميك ونظام تعليق رياضي وعجلات بقفل مركزي بمقاس 20 بوصة أمامية و 21 بوصة خلفية، ويمكن للطراز التسارع من 0 حتى 62 ميلاً في الساعة خلال 4.1 ثانية فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 196 ميلاً في الساعة.

 

تزن سيارة بورشة 911 سبورت كلاسيك 1570 كجم، وهي أخف بمقدار 70 كجم من 911 توربو قياسية، وهي موضوعة بين GTS و Turboمن حيث إحصائيات الأداء.

بورشة تكشف عن سيارة 911 سبورت كلاسيك الرياضية

تم استلهام اللون الجديد المصمم حسب الطلب من طلاء Fashion Greyالذي شوهد لأول مرة في بورشة 356 ويتميز بخطوط السباق ذات الألوان الفاتحة والمرسومة يدويًا وشارات مرقمة قابلة للتخصيص على الجانبين، وداخل السيارة تم تشطيب ألواح الأبواب والمقاعد بتنجيد بدرجتين من اللونين يستخدم تصميم بيبيتا الكلاسيكي المكسور من بورش.

بورشة تكشف عن سيارة 911 سبورت كلاسيك الرياضية

ستنتج بورشة عدد يصل الى 1250 نموذجًا من سيارة بورشة 911 سبورت كلاسيك الجديدة، بأسعار تبدأ من 209.540 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، الطلبات مفتوحة من 28 أبريل 2022 وستبدأ عمليات التسليم في يوليو، وستظهر نسخة المقود الأيمن من السيارة لأول مرة في مهرجان Goodwood للسرعة هذا العام.

بورشه سيارة Stuttgart s Heritage Design توربو كاريرا Porsche

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: حذف زجاجة زيت لتر ومكرونة نصف كيلو من مقرارات مايو

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون ويوقف بكاري جاساما "فيديوجراف"

دعاء آخر جمعة في رمضان 2022.. ردده ولا تتركه يفوتك

من بينها مصر.. الإثنين أول أيام عيد الفطر في هذه الدول فلكيا

خبراء: سرطان الكبد ينتقل بالعلاقة الحميمية.. وتقليل الكحول يُنَجِّي من الإصابة به

علامات ليلة القدر.. الرياح فيها ساكنة فهل تصادف 29 رمضان؟

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان 2022 .. 16 كلمة تجعلك من الفائزين

زكاة الفطر 2022 .. مقدارها وخطأ يجعلها مرفوضة احذره

موضوعات متعلقة

فورد تبدأ إنتاج F-150 لايتنينج الكهربائية الجديدة كلياً.. صور

مستوحاة من الفورمولا 1.. ماكلارين تقدم خمس طرازات خاصة من 720S.. صور

هيونداي سانتا كروز الجديدة ستتنافس في رالي ريبيل هذا العام.. صور

خسائر قياسية في أسهم تسلا اليوم بسبب صفقة شراء تويتر

هوندا تكشف أسعار إنتيجرا 2023 الجديدة كليًا .. صور

نظرة شاملة على السيارة الكهربائية الجديدة هيونداي ايونك 6.. صور

بنتلي تقدم سيارة جديدة من طراز Bentayga خلال مايو

بمحركات جديدة.. مواصفات وأسعار جاكوار XF و XE .. صور

ترشيحاتنا

ليفربول ونيوكاسل الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30 - 4 - 2022

5 آلاف جنيه.. ارتفاع في أسعار شيري أريزو 5 موديل 2022

أخبار التكنولوجيا| نتفليكس تُسرِح موظفيها بعد إلغاء 200 ألف اشتراك.. وآبل تتوقع 8 مليارات دولار انخفاضا في المبيعات

موعد عيد الفطر.. دار الإفتاء تستطلع رؤية الهلال مساء اليوم

سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 30-4-2022

بينهم أطفال.. إرتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب تروسيكل في ترعة بالبحيرة إلى 9 وفيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شراء تويتر.. إيلون ماسك يعلن شراء كوكاكولا وماكدونالدز

لبانة تقتل امرأة أثناء نومها.. والسبب مرعب

ريد كاربت في الصعيد.. لماذا احتل مهرجان المزاريطة الدولي التريند؟

ليس له فضل عليّ ..عمرو مصطفى: الهضبة لم يقدمني للجمهور

فيديو

كل ما تريد معرفته عن فيلم العنكبوت.. وقائمة أفلام العيد.. فيديو جراف

شائعة وفاة رايولا.. كيف تؤثر على مستقبل بوجبا وإبراهيموفيتش.. فيديو جراف

سبب تسميتها بـ اليتيمة.. أسرار آخر جمعة في رمضان.. فيديو جراف

فك أسر الغارمين.. هدايا الرئيس السيسي للمصريين في العيد.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

اﻟﻤﺰﻳﺪ