بورشة تكشف عن سيارة 911 سبورت كلاسيك الرياضية.. صور

كشفت علامة بورشة التجارية عن سيارة 911 سبورت كلاسيك كأحدث طراز في تشكيلتها والتي تنضم إلى مجموعة Stuttgart's Heritage Design، التي تتميز بتصميم مستوحى من الماضي تكريماً لأحد أشهر الطرازات التاريخية للعلامة التجارية.

بورشة تكشف عن سيارة 911 سبورت كلاسيك الرياضية

من الناحية الميكانيكية على أساس بورش 911 توربو ، فإن الجيل الثاني من سبورت كلاسيك كما هو الحال مع نسخة جيل بورش 997.2 المصممة بالمثل، يكرّم سيارة بورشة 911 كاريرا RS 2.7 لعام 1972، والتي تعتبر الثانية من بين أربعة طرازات مخططة تتميز بتصميم مستوحى من التراث، بعد إصدار Porsche 911 Targa 4S Heritage Design الذي تم الكشف عنه العام الماضي.

بورشة تكشف عن سيارة 911 سبورت كلاسيك الرياضية

تأتي سيارة بورشة 911 سبورت كلاسيك بنفس الشاحن التوربيني السداسي بسعة 3.7 لتر مثل 911 توربو، يولد قوة تصل الى 542 حصانًا و 442 رطلاً من عزم الدوران، وناقل حركة يدوي بسبع سرعات غير متوفر في PDK-only 911 Turboمما يجعل إنه أقوى دليل 911 للبيع.

بورشة تكشف عن سيارة 911 سبورت كلاسيك الرياضية

جاءت سيارة بورشة 911 سبورت كلاسيك مكابح سيراميك ونظام تعليق رياضي وعجلات بقفل مركزي بمقاس 20 بوصة أمامية و 21 بوصة خلفية، ويمكن للطراز التسارع من 0 حتى 62 ميلاً في الساعة خلال 4.1 ثانية فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 196 ميلاً في الساعة.

تزن سيارة بورشة 911 سبورت كلاسيك 1570 كجم، وهي أخف بمقدار 70 كجم من 911 توربو قياسية، وهي موضوعة بين GTS و Turboمن حيث إحصائيات الأداء.

بورشة تكشف عن سيارة 911 سبورت كلاسيك الرياضية

تم استلهام اللون الجديد المصمم حسب الطلب من طلاء Fashion Greyالذي شوهد لأول مرة في بورشة 356 ويتميز بخطوط السباق ذات الألوان الفاتحة والمرسومة يدويًا وشارات مرقمة قابلة للتخصيص على الجانبين، وداخل السيارة تم تشطيب ألواح الأبواب والمقاعد بتنجيد بدرجتين من اللونين يستخدم تصميم بيبيتا الكلاسيكي المكسور من بورش.

بورشة تكشف عن سيارة 911 سبورت كلاسيك الرياضية

ستنتج بورشة عدد يصل الى 1250 نموذجًا من سيارة بورشة 911 سبورت كلاسيك الجديدة، بأسعار تبدأ من 209.540 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، الطلبات مفتوحة من 28 أبريل 2022 وستبدأ عمليات التسليم في يوليو، وستظهر نسخة المقود الأيمن من السيارة لأول مرة في مهرجان Goodwood للسرعة هذا العام.