سعر ومواصفات فورد برونكو بالسوق السعودية

تعتبر السيارات الـ SUV العائلية من أهم المركبات داخل سوق المملكة العربية السعودية ، بسبب عشق المجتمع السعودى لمثل هذه السيارات العائلية التى تحقق جميع مطالبهم من اعتمادية وترفيه ، ومن بين هذه التسخ تاتى السيارة فورد برونكو موديل ٢٠٢١ والتى حققت نجاحا كبير منذ طرحها فى الاسواق .

السيارة فورد برونكو موديل ٢٠٢١

وتقدم السيارة فورد برونكو من خلال وكيلين لها بالمملكة العربية السعودية ، وهم شركة الناغي وشركة توكيلات الجزيرة، حيث انه تتميز بالثبات والقوة، ويساعد تصميمها الخارجي في إبراز شخصيتها من خلال هيكل عضلي يشبه الصندوق، ويمكنك إزالة سقف السيارة للحصول على أفضل تجربة خارجية .

تأتي سيارة فورد برونكو بالمحرك القياسي 4 سلندر سعة 2.3 لتر يأتي متصل بناقل حركة اوتوماتيكي 10 سرعات لتوليد قوة 270 حصان وعزم دوران 420 نيوتن متر، كما تأتي بمحرك سعة 2.7 لتر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات لتوليد قوة 310 حصان، وعزم دوران 542 نيوتن متر، وتأتي بخيارين من أنظمة الدفع الرباعي؛ في الفئة القياسية تجد نظام دفع رباعي إلكتروني مزدوج السرعات، وخيار لنظام متقدم أكثر الكتروميكانيكي مع دفع 4H أوتوماتيكي عند الطلب وناقل حركة أفضل أداء.

وتظهر السيارة فورد برونكو موديل ٢٠٢١ ، بالرفارف القوية والإطارات الضخمة من نوع خاص لتسهيل القدرة على السير على مختلف التضاريس الرملية والصخرية مما يجعل وجود الإطارات الكبيرة أمرًا مهمًا للغاية لمحبي القيادة على أقصى درجات الطرق الصعبة، مع عجلات للطرق الوعرة بأحجام تصل إلى 18 بوصة.

السيارة فورد برونكو موديل ٢٠٢١

اما المقصورة الداخلية للسيارة فورد برونكو موديل ٢٠٢١ ، فتضم أحدث نظام ترفيهي SYNC4 من فورد، مع 12 شاشة بحجم بوصة تدعم التحديثات عبر الهواء، والملاحة على الطرق الوعرة، ودعم الرؤية المحيطية لتحسين الرؤية على الطرق الصعبة، بالإضافة إلى وجود نظام خاص لإدارة أسلوب القيادة يتضمن ما يصل إلى 7 أوضاع عادي، اقتصاد، رياضة، زلق، رملي، موحل وصخري.

بالإضافة إلى مواد عالية الجودة ومتينة تتناسب مع طبيعة البيئة الصحراوية، بما في ذلك مقاومة تقلبات المياه والطقس من خلال أرضية مطاطية مع منافذ تسرب مياه الأمطار وأزرار وكسوة مقاومة للماء، مع خيار إضافة عمود خاص لتركيب أجهزة مختلفة مثل الهاتف الذكي، ويمكن تعديل الوضع للمقاعد الأمامية بها 10 اتجاهات لمقعد السائق و 8 وضعيات لمقعد الراكب الأمامي.

وتضم السيارة فورد برونكو موديل ٢٠٢١ ،عدد من وسائل الامان والحماية من بينها وسائد هوائية أمامية وجانبية لمقاعد الصف الأول مع ستائر هوائية جانبية للصف الأول والثاني ، و نظام التحكم بالمسار ومساعد انعطاف ، و نظام ادفانس تراك لتحسين الثبات ، و حماية من السرقة ، و الدخول الذكي بالأبواب الأمامية ، و حساسات خلفية وأمامية ، و كاميرا رؤية محيطية 360 درجة ، و حزمة أمان Co-Pilot 360 للكشف عن البقع العمياء والحفاظ على خط السير والتنبيه للمرور الخلفي ، و التنبيه من الاصطدامات الأمامية مع مكابح أوتوماتيكية ، و قياس ضغط الإطارات ، و نظام المساعدة على الانعطاف ، و نظام Trail 1-Pedal Drive للتحكم بالسرعة .

السيارة فورد برونكو موديل ٢٠٢١

أما عن سعر السيارة فورد برونكو موديل ٢٠٢١ فى السعودية :

- فئة بيج بيند بسعر 180 الف ريال سعودي

- فئة اوتر بانكس بسعر 238 ألف ريال سعودي

- فئة وايلد تراك بسعر 243.8 الف ريال سعودي

- فئة بادلاندس بسعر 261 ألف ريال سعودي