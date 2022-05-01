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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث الأسعار لـ 5 سيارات رياضية موديل 2022 بالسوق المصري ..صور

احدث الاسعار لـ 5
احدث الاسعار لـ 5 سيارات رياضية موديل 2022 بالسوق المصري

ارتفعت خلال الفترة الاخيرة عددًا من الاصدارات المطروحة بالسوق المصري بين موديلات 2022، ومنها فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام التي تنتمي لعائلة الـ SUV الرياضية.

 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث اسعار 5 سيارات SUV رياضية موديل 2022 في مصر.

5 سيارات SUV

1 – رينو داستر موديل 2022

 

تعتمد السيارة رينو داستر موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 1600 سي سي، قادر على ضخ قوة 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوارن، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي السرعات، أما عن قدرات التسارع فيمكنها الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.9 ثانية.

 

اسعار السيارة رينو داستر موديل 2022 

 

الفئة الأولى رينو داستر موديل 2022 بقيمة قدرها 348,000 جنيه.

الفئة الثانية رينو داستر موديل 2022 بقيمة قدرها 357,000 جنيه.

الفئة الثالثة رينو داستر موديل 2022 بقيمة قدرها 387,000 جنيه.

5 سيارات SUV

2 – سوزوكي فيتارا موديل 2022

 

زودت السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 بمحرك 1600 سي سي رباعي الاسطوانات،/ يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كم، ومن خلال تلك الامكانيات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 13 ثانية.

 

اسعار فئات سوزوكي فيتارا موديل 2022 

 

الفئة الأولى سوزوكي فيتارا موديل 2022 بقيمة قدرها 434,900 ألف جنيه.

الفئة الثانية سوزوكي فيتارا موديل 2022 بقيمة قدرها 444.900 ألف جنيه.

5 سيارات SUV

3 - اوبل جراند لاند موديل 2022

 

تتسارع السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022 من وضع الثبات 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.4 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع انتاج قوة قدرها 163 حصانا، و 240 نيوتن/متر لعزم الدوران، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية.

 

أسعار السيارة اوبل جراند لاند موديل 2022

 

الفئة الأولى اوبل جراند لاند موديل 2022 بقيمة قدرها 569.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية اوبل جراند لاند موديل 2022 بقيمة قدرها 599.990 ألف جنيه.

5 سيارات SUV

4 – هيونداي توسان موديل 2022

 

زودت السيارة هيونداي توسان موديل 2022 بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي تيربو بقوة 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تتصل بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات، مع القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9 ثواني.

 

أسعار السيارة هيونداي توسان موديل 2022 

 

الفئة الأولى هيونداي توسان موديل 2022 بقيمة قدرها 575 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي توسان موديل 2022 بقيمة قدرها 605 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي توسان موديل 2022 بقيمة قدرها 640 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي توسان موديل 2022 بقيمة قدرها 695 ألف جنيه.

الفئة الخامسة هيونداي توسان موديل 2022 بقيمة قدرها 735 ألف جنيه.

5 سيارات SUV

5 – شيفروليه كابتيفا موديل 2022 

 

تتمتع السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بمحرك 1500 سي سي تيربو مكون من 4 اسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 148 حصانا، و 255 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة اوتوماتكي السرعات يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

 

أسعار السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 

 

الفئة الأولى شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بقيمة قدرها 419.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بقيمة قدرها 439.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بقيمة قدرها 459.990 ألف جنيه.

الفئة الرابعة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بقيمة قدرها 479.990 ألف جنيه.

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