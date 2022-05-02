محمد حماقي يطرح كليب أغنية جمالها استثنائي.. ڤيديو

طرح الفنان محمد حماقي، ڤيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “جمالها استثنائي” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: "أنا دُخت كتير وراها.. لو أشوفها أنا ببقى طاير .. زي اللي مسك في لعبة.. داس على كل الزراير .. ما أنا من إعجابي بيها.. متلخبط مشهجادل .. أنا بس فاضللي حبة.. وأديها عمري اللي فاضل".

جمالها استثنائي.. جمالها استثنائي .. مافيش منه نهائي.. دي غطت ع الباقي .. بصراحة كده.. غير التانيين .. دول جنبها.. مابقوشباينين .. وسألتها.. طب جايبة منين .. الضحكة الحلوة ديَّ".

“جمالها استثنائي” كلمات: تامر حسين، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع وميكساچ وديچيتال ماستر: تميم، إخراج: طارق العريان.

يذكر أن أحيا كل من الفنان محمد حماقي والهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا ضخمة على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي، ضمن فعاليات ختام موسم الرياض.

وتألق محمد حماقي علي خشبة المسرح مرتديا ملابس "كاجوال" أنيقة مرددا لأغنية "نفسي أبقى جنبو" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب بعدها حرص على تهنئة الآلاف من الجمهور من مختلف الدول العربية ووجه تهنئة خاصة للشعب السعودي بمناسبة صعود منتخبهم لكأس العالم وطالبهم بالدعاء للمنتخب المصرى في مباراتهم مع "السنغال".