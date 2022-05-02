بـ 3 طرق سريعة حضرى البسكويت بمذاق لا يقاوم

بمكونات متوفرة وسريعة يمكنك تحضير البسكويت بتكلفة أقل من المحلات وبمذاق لا يقاوم إليك طرق مختلفة لتحضير البسكويت

بسكويت الفانيليا للشيف أميرة فتحي

المقادير :

3 أكواب دقيق

2/1 1 كوب كورن فلاور

كوب سكر بودرة

كوب زبدة

2 بيضة

2/1 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ذرة ملح,

فانيليا



الطريقة:

1-في وعاء يخلط الدقيق و الباودر و الزبد مع السكر حتي يصبح الخليط مثل الكريمة

2-يضاف البيض مع الاستمرار في الخفق ثم الفانيليا

3-يضاف خليط الدقيق ويعجن المقدار حتي نحصل علي عجينة يمكن تشكيلها

4-تقطع العجينة باستخدام ماكينة البسكويت ويرفع البسكويت من الفرن

بسكويت النوتيلا للشيف دعاء عاشور



قدمى لأطفالك البسكويت بطعم ومذاق مختلف للشيف دعاء عاشور ...

المقادير :

3 أكواب دقيق 2/1 1 كوب كورن فلاور

كوب سكر بودرة

كوب زبدة

2 بيضة

2/1 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ذرة ملح,

فانيليا



الطريقة:

يخلط الدقيق مع الكورن فلاور و البيكينج باودر ويخفق الزبد مع السكر حتي يصبح الخليط مثل الكريمة

يضاف البيض واحدة واحدة مع الاستمرار في الخفق ثم نضاف الفانيليا

يضاف خليط الدقيق والكورن فلاور للخليط السابق ويعجن المقدار حتي نحصل علي عجينة يمكن تشكيلها

إذا كانت العجينة يابسة يضاف 1 - 2 ملعقة كبيرة لبن فيها

تدهن الصاجات بالزيت خفيفا

تقطع العجينة باستخدام ماكينة البسكويت وترص وحدات البسكويت علي مسافات متباعدة ثم يدهن الوجه ببيض مخفوق مع فانيليا بواسطة فرشاة

يخبز البسكويت في فرن متوسط الحرارة حتي يصير لونه ذهبيا

يرفع البسكويت من الفرن ثم يرفع باحتراس من الصاجات ويترك حتي يبرد ثم يرص في علب التقديم ويمكن إضافة النوتيلا





بسكويت جوز الهند للشيف غادة التلي



المقادير :



6 كوب دقيق فيما يعادل كيلو

3 معلقة صغيرة بيكنج بودر

اثنين ونصف كوب جوز هند

فانيليا

واحد ونصف كوب سمنة

6 بيضات

2 كوب سكر بودرة

رشة ملح



الطريقة



1يخفق السمن مع السكر و يضاف اليه البيض كله و نضع 2 كوب جوز هند و يقلب جيدا ثم يضاف الدقيق و البكنج بودر

2- يقلب جيدا حتى تصبح عجينة متوسطة الليونة تحتفظ بشكلها و هى كورة ثم تقسم على شكل كرات فى حجم عين الجمل تدهن بالبيض و اللبن و تغمس فى جوز الهند المتبقي

3-تخبز فى صاج لمدة 20 دقيقة فى فرن

