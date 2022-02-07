حلوى البسكويت بالفراولة والشيكولاته بالمقادير والخطوات

هل أنت من عشاق الحلويات يمكنك تحضير الحلويات في مطبخك بتكلفة أقل ومذاق مختلف إليك طريقة تحضير تشيز كيك الفراوله بمذاق لايقاوم وفقا لموقع"momjunction"

سوف تحتاجين:

3 ¾ كوب كريمة

2 كيلو من الفراولة الطازجة ، مغسولة ومجففة

1/3 كوب سكر بودرة

24 إلى 28 بسكويت

200 جرام من الشوكولاتة الداكنة ، مفرومة ناعماً

1 ملعقة صغيرة فانيليا

نصف ملعقة صغيرة ماء ورد



طريقة تطبيق الوصفة

1-نقطع الفراولة إلى شرائح رفيعة.

2-باستخدام مضرب يدوي ، اخفقي 3 أكواب من الكريمة حتى يتضاعف حجمها.

3-يُضاف السكر والفانيليا وماء الورد ويُخفق المزيج جيدًا.

4-انثر ملعقة من الكريمة المخفوقة في قاع صينية الخبز.

5-يغطي الجزء العلوي من البسكويت بقليل من الكريمة المخفوقة يوضع طبقة واحدة من الفراولة. وتكرر الطريقة حتى تحصل على أربع طبقات من البسكويت

6- توزع الكريمة المخفوقة على الوجه وتلف برفق باستخدام الملعقة ويضاف القليل من الفراولة في الأعلى.

7-يسخن نصف كوب من الكريمة ثم اسكبي الشوكولاتة المقطعة. اتركيها لبضع دقائق ثم اخلطيها حتى تحصلي على مزيج سميك ولامع وناعم.

ضعي الحلوى في الثلاجة لمدة 4 ساعات أو حتى تنضج البسكويت تمامًا