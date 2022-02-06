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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الزلابية بمذاق لا يقاوم

الزلابية
الزلابية

الزلابية من الحلويات المميزة والشهيرة، ويفضل الكثير من الأشخاص إعداد الزلابية في المنزل بطرق سهلة وسريعة مثل المحلات والمطاعم ، لذلك تقدم الشيف شيماء جبريل طريقة عمل الزلابية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي أفضل من الجاهز .

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المكونات 

 
٢ كوب طحين
٢ ملعقه نشأ كبيره
ملعقة خميره كبيره
ملعقة سكر كبيره 
رشة ملح
واحد كوب وربع ماء دافئ للعجن


طريقة التحضير


 
خلط جميع المواد مع بعض وتركها حتى تختمر ويتضاعف حجمها .
استخدام كيس الحلواني لتشكيل الحبات وأنزالها في الزيت وقطع الحبات باستخدام المقص او بالايد.
القلي في زيت غزير متوسط الحراره .
القلي على مرتين حتى تصبح مقرمشه .
اول مره نص قليه نخرجها من الزيت وتركها تبرد، وإعادتها على الزيت مره أخرى 
 
بعد انتهاء القلي وضعها بالقطر(الشربات) وتقليبها لمدة خمس دقائق وضعها في مصفاه لتخلص من القطر الزائد ملاحظه دهن اليد بالزيت أثناء تقطيع الحبات .

وصفة أخرى


مقادير زلابية

العجين

4 كوب دقيق 

3 كوب ماء 

3 ملعقة صغيرة خميرة 

رشة ملح 

بشر برتقالة 

السيرب

دبس بلح 


طريقة تحضير زلابية


1- توضع الخميرة وجزء من الماء الدافئ وبعض الدقيق ويترك حتى يختمر

2- يضاف الدقيق وباقي الماء والملح وبشر البرتقال ويعجن الخليط حتى يصبح مطاطي

3- يترك ليختمر ثم يقلى وتوضع في دبس التمر المخفف بعد القلي مباشرة ثم يقدم.

طريقة التحضير الزلابيه الشربات المكونات الحلويات ماء

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