قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي.



الحواوشي بالعيش البلدي ..



المقادير:

عيش بلدي.

½ كيلو لحمة مفرومة.

ثمرة بصلة متوسطة الحجم مبشورة جيدًا.

ملح.

فلفل أسود.

فلفل أخضر حامي.

ثمرة طماطم مبشورة جيدًا.

شرائح من اللية "حسب الرغبة".

بهارات.

ورق زبدة.

زيت أو سمنة.

(يمكن اضافة زيتون اي نوع من الاجبان في الحشو).

(يمكن اضافه بقدونس حسب الرغبة للتزيين).





(مقادير عجينة الحواوشي)





3 أكواب دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة.

كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة سكر.

¼ كوب زيت ذرة.

رشة كزبرة.

(يمكن طلب عجينة نص سوه (نضوج)من اي مخبز مصري ).





طريقة التحضير:



1-في البداية ضعي اللحم المفروم في إناء عميق، وضعي معه البصل بعد بشره والتخلص من الماء الموجود فيه، والطماطم المبشورة، والملحوالفلفل الأسود والبهارات، ثم قطعي الفلفل حلقات صغيرة وضيفيه إليهم.

2-احضري العيش البلدي بعدد مناسب يكفي كمية اللحم الموجودة لديك، ووزعي اللحم المفروم داخل العيش البلدي حتى تنتهي الكمية.

3-وزعي شرائح اللية فوق طبقة اللحم، ويمكنك الاستغناء عنها حسب الرغبة، ولكنها تضفي طعمًا مختلفًا للحواوشي.

4-ادهني كل رغيف من الحواشي بالزيت أو السمن، ثم لفيه في ورق زبدة، وضعيه في صينية مخصصة للفرن، وادخليه على درجة حرارةمتوسطة حتى ينضج.

(طريقة عمل عجينة الحواوشي)

1-احضري إناء عميق، وضعي فيه كمية الدقيق بعد أن يتم نخله جيدًا للتخلص من أي تكتل موجود فيه، ثم أضيفي الكزبرة.

2-في إناء آخر، ضعي الخميرة مع الماء الدافئ والسكر، وقلبيهم جيدًا، واتركيها حتى تختمر "تفور".

3-ضعي الخميرة على الدقيق، وقلبي الخليط جيدًا حتى يمتزج، ثم ضعي الزيت معهم، و"اعجنيه" مرة أخرى حتى يصبح العجين سهل"لمه" باليدين.

4-غطي العجين وضعيه في مكان دافئ حتى يختمر، وسيتطلب ذلك حوالي ساعة.

5-قطعي العجين إلى كرات حسب عدد أرغفة الحواوشي التي ترغبين في إعدادها، ثم اتركيها لمدة ربع ساعة أخرى حتى ترتاح.



6-في هذه الأثناء، يتم تحضير الحشور كما شرحنا في طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي.



7-احضري العجين وافرديه على سطح مرشوش بالدقيق، وافرديه جيدًا.

8-ضعي في المنتصف كمية مناسبة من الحشو، ثم اغلقي العجين عليها من كافة الاتجاهات، واصنعي فتحتا فيه باستخدام شوكة.

9-في صينية مدهونة بالزيت، رصي عجين الحواوشي فيها، وادخليها إلى الفرن على درجة حرارة 180 حتى تنضج ويتحول لون عجينةالحواوشي إلى الذهبي.

10-قدميها يمكن اضافه بقدونس للتزيين