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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غداً .. حفل العيد لـ نجوى كرم بـ تركيا

نجوى كرم
نجوى كرم

تستعد الفنانة نجوى كرم، لإحياء حفل غنائي غداً الثلاثاء بـ تركيا وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

ونشرت نجوى كرم، بوستر الحفل في تغريدتها عبر تويتر، وعلقت: «رح نسهر لطلوع الضّو الـ عبالو يفوت بهالجو" يلاقينا بـ ٣ مايو ـ اسطنبول - #تركيا حتى نحتفل سوا بـ #عيد_الفطر». 

بالأبيض الخلاب.. نجوى كرم تتألق في أحدث ظهور

نجوى كرم في أحدث إطلالة لها عبر إنستجرام

بينما أعلنت الفنانة نجوى كرم عن صدور أحدث أغانيها التي تحمل اسم “ساحر قلوب”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت نجوى كرم صورة الغلاف الرسمي لفيديو كليب الأغنية، وعلقت نجوى كرم قائلة: “ساحر قلوب، بتسمعوها الساعة 5 المسا بتوقيت بيروت، ومنشوف الكليب كلنا سوا 6 المسا بتوقيت بيروت على يوتيوب.

 

نجوى كرم الفنانة نجوى كرم تركيا ساحر قلوب عيد الفطر المبارك

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