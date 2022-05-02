مرسيدس تكشف عن فان T class للركاب الإصدار الأوروبي

كشفت شركة مرسيدس-بنز الألمانية عن الشاحنة الجديدة من الفئة T المخصصة للسوق الأوروبي، إنها نسخة ركاب من شاحنة البضائع الشهيرة "مرسيدس Citan" المدمجة.

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات والنقل، تقدم مرسيدس عدة خيارات للمستهلكين في أنحاء العالم الباحثين عن مركبة "فان" تحمل علامة تجارية فاخرة، يمكن للمشترين الأمريكيين الذين يبحثون عن شاحنة بشارة مرموقة شراء فان سيارة مرسيدس-بنز سبرينتر كاملة الحجم أو مرسيدس بنز ميتريس متوسطة الحجم، بينما في القارة العجوز، يمكن للمستهلكين شراء مرسيدس سيتان Citan ، الذي أعيد تصميمها بالكامل في أغسطس العام الماضي، واستنادًا إلى هيكل سيارة رينو Kangoo ، تحول الجيل الثاني من "سيتان" الآن إلى شاحنة ركاب عائلية تحمل شارة T -Class ، والذي تزعم مرسيدس في بيانها الرسمي أن مرسيدس T كلاس الجديدة للركاب "تجلب عوامل الراحة إلى قطاع الشاحنات الصغيرة الخاصة.

مرسيدس

تأتي مرسيدس بنز تي كلاس بطول 177.1 بوصة وارتفاع 71.3 بوصة ، وتتسع فئة T لخمسة ركاب ، فيما تعمل مرسيدس حاليا على تطويرها وتقديمها بإصدار ذات قاعدة عجلات طويلة مع سبعة مقاعد في وقت لاحق. تأتي القوة من مجموعة نقل الحركة ذات الأسطوانات الرباعية بخيارين للديزل سعة 1.5 لتر وخيارين بشاحن توربيني سعة 1.3 لتر. أقوى محرك بنزين بقوة 129 حصانًا و 177 رطلاً من عزم الدوران. يتوفر صندوق تروس يدوي بست سرعات بشكل قياسي ، بينما يمكن استخدام محركي الديزل ومحرك البنزين الأكثر قوة مع ناقل حركة مزدوج القابض بـ 7 سرعات.

مرسيدس

في المقصورة الداخلية، تأتي مرسيدس فئة T مزودة بشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات ، وخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح ، شاشة عدادات رقمية مقاس 5.5 بوصة ، وإضاءة LED داخلية. تم يتم تزيين جزء كبير من المقصورة بجلد صناعي ، بينما تم تزيين لوحة العدادات بحواف سوداء لامعة. يمكن طي المقعد الخلفي لإتاحة مزيد من المساحة للتخزين والأمتعة.

يمكن للمشترين اختيار حزم Style أو Progressive Line للحصول على زخرفة داخلية وخارجية أكثر فخامة. ستبدأ الفئة T بأقل من 30 ألف يورو ، أي حوالي 31500 دولارًا لكنها ستقتصر على القارة الأوروبية.