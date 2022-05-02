عاطل يقتل طالبا جامعيا بمدينة 15 مايو.. تفاصيل

لقي طالب جامعي مصرعه، علي يد عاطل باستخدام الشومة أثناء قيام الضحية بالدفاع عن والده بعد قيام المتهم بالتشاجر معه بسبب ركنة سيارة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم بمدينة 15 مايو بالقاهرة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثة "أحمد م " 20 سنة، طالب بكلية التجارة، مصاب بكسور فى الجمجمة بمدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طالب جامعي أثر تهشم رأسه وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين اصطدام عاطل بسيارة والد الضحية لافتعال مشاجرة معه ومنعه من الركن، وأثناء قيام والد الضحية بمعاتبته قام المتهم بالتشاجر معه أمام أبنائه وعقب ذلك استعان بصديقة، وضرب الضحية بشومة فوق رأسه أمام أعين والده، وتوفي جراء إصابته.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.