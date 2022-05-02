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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا : الهجوم على مصفاة النفط في أربيل اعتداء على سيادة العراق

علم أمريكا
علم أمريكا

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، الهجوم الذي استهدف محافظة أربيل العراقية وأسفر عن إلحاق أضرار بمصفاة لتكرير النفط.

وذكرت السفارة الأمريكية ببغداد في بيان صادر عنها، أن" الهجمات في العراق، بما في ذلك على قطاع الطاقة هي اعتداء على سيادة العراق وتضر بالمواطنين العراقيين".

وأضافت خلال البيان أن" الولايات المتحدة تقف مع شعب العراق وستواصل العمل لضمان أمن واستقرار وسيادة الدولة العراقية.

وكانت خلية الإعلام الأمني بالعراق، أعلنت أمس الأحد، عن اندلاع حريق في خزان نفط جراء هجوم صاروخي في محافظة أربيل.

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وحسب شبكة “السومرية نيوز” العراقية، قالت الخلية في بيان، إنه "في الوقت الذي ينعم به العراقيون بالأمن والأمان، ويستعدون للاحتفال بعيد الفطر المبارك، تحاول عصابات الإرهاب والجريمة تعكير صفو الحياة وترهيب المجتمع وتهديد المنشآت النفطية في البلاد".

وأضاف البيان “أقدمت هذه العصابات الإجرامية، على استهداف مصفاة شركة (كار) بالصواريخ في منطقة (كور كوسك) في قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل، مما أسفر عن إصابة إحدى الخزانات الرئيسية ونشوب حريق بداخله”.

وأكدت الخلية أنه تم السيطرة على هذا الحريق من قبل الجهات المختصة، فيما سقط صاروخ آخر في السياج الخارجي للمصفاه، دون أن تكون هناك خسائر بشرية".

ولفتت إلى أن "هذا العمل الجبان هدفه التأثير على امدادت الطاقة الكهربائية في هذا التوقيت تحديدا"، مشيرة إلى أن "قوة أمنية انطلقت بعد حادث إطلاق الصواريخ للبحث عن المنفذين ومنصات الاطلاق، وعثرت على منصة بها 4 صواريخ بالقرب من منطقة الفاضلية في ناحية بعشيقة في سهل نينوى، حيث تم التعامل مع الصواريخ وإبطال مفعولها".

صواريخ العراق أمريكا السفارة الأمريكية الهجمات في العراق

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