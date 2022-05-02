رئيس الوزراء العراقي: نلاحق منفذي الاعتداء على مصفاة نفط بـ أربيل

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، على ملاحقة منفذي الاعتداء على مصفاة نفط بمحافظة أربيل في كردستان العراق.

وكانت أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، مساء أمس الأحد، عن اندلاع حريق في خزان نفط جراء هجوم صاروخي في محافظة أربيل.

وحسب شبكة “السومرية نيوز” العراقية، قالت الخلية في بيان، إنه "في الوقت الذي ينعم به العراقيون بالأمن والأمان، ويستعدون للاحتفال بعيد الفطر المبارك، تحاول عصابات الإرهاب والجريمة تعكير صفو الحياة وترهيب المجتمع وتهديد المنشأت النفطية في البلاد".

وأضاف البيان “أقدمت هذه العصابات الإجرامية، مساء اليوم، على استهداف مصفاة شركة (كار) بالصواريخ في منطقة (كور كوسك) في قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل، مما أسفر عن إصابة إحدى الخزانات الرئيسية ونشوب حريق بداخله”.

وأكدت الخلية أنه تم السيطرة على هذا الحريق من قبل الجهات المختصة، فيما سقط صاروخ آخر في السياج الخارجي للمصفاه، دون أن تكون هناك خسائر بشرية".

ولفتت إلى أن "هذا العمل الجبان هدفه التأثير على امدادت الطاقة الكهربائية في هذا التوقيت تحديدا"، مشيرة إلى أن "قوة أمنية انطلقت بعد حادث إطلاق الصواريخ للبحث عن المنفذين ومنصات الاطلاق، وعثرت على منصة بها 4 صواريخ بالقرب من منطقة الفاضلية في ناحية بعشيقة في سهل نينوى، حيث تم التعامل مع الصواريخ وإبطال مفعولها".

ووقع هجوم صاروخي على قضاء خبات في أربيل بإقليم كردستان العراق، إذ قال مصدر أمني، إن 6 صواريخ سقطت قرب نهر بادينان.

وبحسب قناة "العربية"، استهدفت الصواريخ مجمعا نفطيا في محافظة أربيل، فيما ذكرت مصادر أن هذه الصواريخ هي من نوع كاتيوشا.