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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا: أوروبا ستواصل الدفع باليورو أو الدولار مقابل الغاز الروسي

النفط الروسي
النفط الروسي

قالت وزيرة الطاقة والبيئة الفرنسية باربرا بومبيل، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل الدفع باليورو أو الدولار مقابل الغاز الروسي، مضيفة أن التحالف سيتخذ إجراءات لتقليل الاعتماد على الطاقة الخاصة بموسكو.

وأضافت بومبيل، اليوم الاثنين، أن الاجتماع الأوروبي الطارئ يهدف إلى التضامن مع بولندا وبلغاريا، مؤكدة أن وقف روسيا إمدادات الطاقة عن هاتين الدولتين يمثل انتهاكا للعقود.

ولفتت إلى أن الاجتماع مخصص أيضًا لمناقشة مسألة الغاز الروسي وليس النفط، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات لتعزيز استقلال أوروبا في مجال الطاقة.

وأكدت "لن نقبل بمناورات روسيا بشأن الدفع بالروبل مقابل الطاقة"، موضحة أن الاتحاد يعتزم فرض حزمة عقوبات جديدة لكنه لن يناقشه في هذا الاجتماع.

من جانبها، قالت وزيرة المناخ والبيئة البولندية آنا موسكفا، إن بلادها مستعدة للاستقلال التام عن النفط الروسي، فضلا عن دعم الدول الأخرى في قطع إمداداتها من الوقود.

وأشارت موسكفا للصحفيين قبل اجتماع مع زملائها الوزراء في بروكسل "بولندا فخورة بكونها على قائمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدول غير الصديقة"، مؤكدة أن مخازن بولندا من الغاز ستملأ لفصل الشتاء.

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