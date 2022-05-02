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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي الفيوم يتوافدون على حديقة الحيوان للاحتفال بعيد الفطر

الزحام فى حديقة حيوان
الزحام فى حديقة حيوان الفيوم

شهدت حديقة الحيوان بمحافظة الفيوم، في أول أيام عيد الفطر المبارك، إقبالا كبيرا من المواطنين، للاستمتاع بمشاهدة العديد من الحيوانات، لقضاء أوقات طيبة بالعيد، والتقاط الصور التذكارية مع  الحيوانات والطيور، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، حرصا على صحة وسلامة المترددين على على الحديقة والعاملين بها .

قالت الدكتورة نهى مصطفى، مديرعام الحديقة بالفيوم، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأحترازية والوقائية اللازمة منذ عدة أيام استعدادا لفتح أبواب الحديقة أمام الجمهور والوافدين، تزامنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك، بناء على تعليمات الدكتور محمد رجائى لجميع العاملين بالحدائق بضرورة اهتمام ومتابعة كافة اﻻجراءات اﻻحترازية، وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة لجميع أرجاء الحديقة، وخاصتنا دورات المياه باستخدام المواد المطهرة والكلور، مشددا على عملية تنظيم دخول وخروج المواطنين منعا للتزاحم والتدافع وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضافت أن أكثر الحيوانات إقبالا هو بيت الأسد والسيد قشطة بيت الزواحف النعام والبجعه، طيور الزينة والنسانيس.

وأشارت إلى تواجد جميع العاملين والموظفين بالحديقة ومنع الأجازات والراحات خلال تلك الفترة، حيث يقوم العاملون بأعمال التطهير والتعقيم لجميع أرجاء الحديقة و تكثيف أعمال النظافة والتأمين ، و الحديقة أيضا  بها جزء خاص بالألعاب الترفيهية للأطفال وكافية ويلاقى أقبالا كبير من قبل الجمهور.

يقول سيد محمد : طالب جامعي: “حضرت اليوم لحديقة حيوان الفيوم، أنا وأصدقائى، للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات خاصة الأسد والسيد قشطة وبيت الزواحف”.

وأضاف نصر محمود دبلوم تجارة: “جئت أنا وأصدقائي إلى حديقة حيوان الفيوم والتقطنا الصور التذكارية مع السيد قشطة وطائر البجع والقرود، وكانت زيارة ممتعة فى اول أيام عيد الفطر المبارك”.

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محافظة الفيوم عيد الفطر المبارك عيد الفطر حديقة الحيوان الحيوانات والطيور الإجراءات الاحترازية

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