ترامب: بوتين لم يعد يحترم القيادة الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعد يحترم القيادة الأمريكية ويظهر عدم الاحترام من خلال الحديث عن الأسلحة النووية “طوال الوقت”.

وفي حديثه في تجمع حاشد في نبراسكا، قال ترامب إن “أمريكا كانت قوية ومحترمة تحت قيادة، على عكس إدارة جو بايدن”.

وأضاف ترامب: “الآن قادة الدول الأخرى لا يردون حتى على المكالمات الهاتفية لرئيس الولايات المتحدة”.

وقال ترامب إن “بايدن “ليس لديه فكرة عما يحدث”، في إشارة إلى الحادث الأخير الذي بدا فيه أن بايدن البالغ من العمر 79 عامًا يصافح الهواء.

من ناحية أخرى، قال ترامب إن بوتين “يتحدث عن الأسلحة النووية طوال الوقت”.

وادعى ترامب أنه لم يتحدث أحد عن الأسلحة النووية من قبل.

وقال الرئيس الأمريكي السابق إن بوتين يتحدث عنها الآن فقط لأنه “لا يحترم” القيادة الأمريكية.

وأشار إلى أن هجوم روسيا على أوكرانيا جاء بسبب “ضعف” الولايات المتحدة وعدم كفاءتها في عهد بايدن.

والأسبوع الماضي، حذر بوتين القوى الخارجية من التدخل في الصراع الأوكراني، ووعد برد “صاعق” على أي عمل من هذا القبيل باستخدام أسلحة موسكو الأكثر تقدمًا.

وأضاف أن السلطات الروسية اتخذت بالفعل جميع القرارات اللازمة للاستعداد لمثل هذا الرد.