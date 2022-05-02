عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: بوتين لم يعد يحترم القيادة الأمريكية

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعد يحترم القيادة الأمريكية ويظهر عدم الاحترام من خلال الحديث عن الأسلحة النووية “طوال الوقت”.

وفي حديثه في تجمع حاشد في نبراسكا، قال ترامب إن “أمريكا كانت  قوية ومحترمة تحت قيادة، على عكس إدارة جو بايدن”.

وأضاف ترامب: “الآن قادة الدول الأخرى لا يردون حتى على المكالمات الهاتفية لرئيس الولايات المتحدة”.

وقال ترامب إن “بايدن “ليس لديه فكرة عما يحدث”، في إشارة إلى الحادث الأخير الذي بدا فيه أن بايدن البالغ من العمر 79 عامًا يصافح الهواء. 

من ناحية أخرى، قال ترامب إن بوتين “يتحدث عن الأسلحة النووية طوال الوقت”.

أوكرانيا تغلق رسميا 4 موانئ بعد سيطرة روسيا عليها

الصين: مساعدة أوكرانيا تحولت إلى فخ لـ بايدن

وادعى ترامب أنه لم يتحدث أحد عن الأسلحة النووية من قبل.

وقال الرئيس الأمريكي السابق إن بوتين يتحدث عنها الآن فقط لأنه “لا يحترم” القيادة الأمريكية.

وأشار إلى أن هجوم روسيا على أوكرانيا جاء بسبب “ضعف” الولايات المتحدة وعدم كفاءتها في عهد بايدن.

والأسبوع الماضي، حذر بوتين القوى الخارجية من التدخل في الصراع الأوكراني، ووعد برد “صاعق” على أي عمل من هذا القبيل باستخدام أسلحة موسكو الأكثر تقدمًا. 

وأضاف أن السلطات الروسية اتخذت بالفعل جميع القرارات اللازمة للاستعداد لمثل هذا الرد.

أمريكا ترامب روسيا الولايات المتحدة دونالد ترامب بايدن بوتين أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حافِظ على اللاعبين| عبد الحفيظ لـ موسيماني: أفعالك لا تليق بحجم الأهلي

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

متحور جديد أشد فتكا من كورونا.. بيل جيتس يحذر العالم من كارثة

رياح مثيرة للأتربة مع فرص للأمطار خلال مساء أول أيام العيد.. فيديو

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

موضوعات متعلقة

بعد أول صفعة من بوتين .. الاتحاد الأوروبي يخضع للروبل الروسي

إعادة توحيد.. روسيا تكشف عن خطة بولندا للسيطرة على أجزاء من أوكرانيا

بلومبرج: 4 دول بـ الاتحاد الأوروبي سددت مدفوعات الغاز الروسي بالروبل

أوروبا تستعد لزيادة واردات الغاز الروسي عبر الدول الراغبة في الدفع بالروبل

روسيا تعلن تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة الغربية في أوكرانيا

تهدد مفاوضات السلام .. تحذير شديد اللهجة من روسيا لـ الغرب بسبب "الأسلحة"

تصريحات "مقلقة" من الدفاع البريطانية وروسيا تتوعد.. جونسون يتدخل لاحتواء الأزمة

جازبروم تنفي وقف إمدادات الغاز إلى بولندا عبر "يامال"

ترشيحاتنا

للمرة الأولى .. ناد إنجليزي يسمح للمسلمين بأداء صلاة عيد الفطر على أرض ملعبه

تقارير إنجليزية تثير الجدل بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول

أوروبا تدق ناقوس الخطر بسبب سلاح الطاقة الأمريكي ضد روسيا

توقعات بنمو الشحن بالسكك الحديدية في مصر بمعدل 2.8%.. إنفوجراف

الحكومة تستعد لعقد مؤتمر لإعلان تفاصيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة" عقب العيد

الذهب يتراجع 4 جنيهات في أول أيام عيد الفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أميتاب باتشان.. حكاية النجم الهندي بطل تليفزيون العيد في التسعينات

تخفيف قيود كورونا.. زعماء عرب يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. صور

لو ملكش في الفسيخ والرنجة.. 4 أكلات يمكن تناولها في العيد مع العيلة

الآلاف يؤدون صلاة العيد بالجامع الأزهر.. صور

فيديو

10 أطعمة تجلب السعادة وتقاوم الاكتئاب.. تعرف عليها

ماذا قال السيسي لأسر الشهداء وأبطال الاختيار 3 في عيد الفطر؟

بالفيديو.. شخص يقوم بحرق شقته ثم يلقي بنفسه من شرفة المنزل

الاغتسال والصلاة .. تعرف على سنن الرسول في العيد |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ