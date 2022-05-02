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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تغلق رسميا 4 موانئ بعد سيطرة روسيا عليها

روسيا تسيطر علي البحر
روسيا تسيطر علي البحر الأسود

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الإثنين، إن أوكرانيا أغلقت رسميا أربعة موانئ على البحر الأسود وبحر أزوف استولت عليها القوات الروسية.

 

وذكرت الوزارة في بيان، أن موانئ ماريوبول وبرديانسك وسكادوفسك المطلة على بحر أزوف وميناء خيرسون المطل على البحر الأسود ”أُغلقت لحين استعادة السيطرة عليها“.

 

وعلقت جميع الموانئ البحرية الأوكرانية، أنشطتها نتيجة للغزو الروسي في أواخر فبراير.

 

واستولت القوات الروسية على بعض الموانئ وأغلقت البعض الآخر.

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وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الإثنين، إن أوكرانيا ”قد تفقد عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب بسبب سيطرة روسيا على الملاحة في البحر الأسود، مما قد يؤدي إلى أزمة غذاء تؤثر على أوروبا وآسيا وأفريقيا“.

 

وأضاف: ”روسيا لا تسمح للسفن بالدخول أو الخروج، إنها تسيطر على البحر الأسود. روسيا تريد أن توقف اقتصاد بلادنا بالكامل“.

روسيا أوكرانيا القوات الروسية البحر الأسود بحر آزوف روسيا وأوكرانيا

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