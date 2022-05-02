معايير مزدوجة.. رئيس أوكرانيا ينتقد تركيا لإعداد مقترحات جديدة للسياحة الروسية

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إعداد تركيا لمقترحات جديدة للسياحة الروسية في الوقت الذي تدعم فيه كييف، قائلا إنها معايير مزدوجة

ووفقًا لوكالة الانباء الأوكرانية، أوضح زيلينسكي أن إعداد أنقرة لمقترحات جديدة للسياحة الروسية والدعم المتزامن لأوكرانيا معايير مزدوجة.

وذكر "يجب أن أكون صريحًا معك. على سبيل المثال، لدينا دعم من تركيا واليونان. لكن لدينا مشاكل مع كل من تركيا واليونان. هذه هي الحياة، ولكل دولة مصالحها الخاصة خاصة مع جلب السياحة الروسية لهما الكثير من الأموال لسنوات عديدة".

وأضاف: "تعمل تركيا كوسيط وتدعم أوكرانيا بخطوات مهمة. ومن ناحية أخرى نراها تعد طرق جديدة سياحية خاصة للروس".

وأكد أن هذه القضايا يجب أن تثار لإقامة علاقات ودية، مشيرًا إلى أن مثل هذه السياسة لا يمكن اتباعها لأنها تنطوي على معايير مزدوجة.

وأضاف زيلينسكي: "هذا ليس عدلاً تمامًا، ولهذا السبب ألفت انتباه تركيا إلى مثل هذه العمليات. هناك حاجة للاختيار".

يذكر أنه من المقرر إجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يبحثا إمكانية عقد اجتماع مع الرئيس الأوكراني في إسطنبول أو أنقرة.