روسيا: إسقاط 10 مسيرات أوكرانية وصاروخين ومقاتلة من طراز ميج-29

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إسقاط مقاتلة "ميج 29" و10 مسيرات أوكرانية وصاروخين من طراز “توشكا يو”.

وحسب “روسيا اليوم”، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، مستجدات سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ86:

وقالت إنه تم تدمير 38 منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ عالية الدقة، من بينها: 4 مراكز قيادة، و 30 معقلا عسكريا، ومناطق تمركز المسلحين، و3 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية في مناطق بيرفومايسكو وإليتشيفكا.

كما تم استهداف وتدمير 9 معاقل أوكرانية ومناطق تمركز القوى العاملة والمعدات، فضلا عن تدمير بطارية بي إم 21 جراد بصواريخ روسية.

وأسقطت الدفاعات الروسية 10 طائرات بدون طيار أوكرانية، وتم إسقاط صاروخين من طراز "توشكا يو" بالقرب من بتروفسكي فيلوجانسك، وتم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميج 29" بالقرب من سلافيانسك.

كما تم تدمير وحدات المدفعية مستودعات للذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية، وتم استهداف مراكز تجمع عسكرية وتصفية عشرات المسلحين.

ولفت البيان إلى تدمير منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "Osa AKM" وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة في منطقة أرخانغيلوفكا.

واستهدفت المقاتلات الحربية 27 معقلا لتجمع المسلحين والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة بالقرب من قرية تشيرفونوي ، منطقة زابوروجي.