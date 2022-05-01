الدفاع الروسية: عشرات المدنيين غادروا المنطقة المحيطة بمصنع آزوفستال في ماريوبول



أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مجموعتين من المدنيين عدد أفرادهما 46 شخصا تمكنوا من مغادرة المباني السكنية المجاورة لمصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت الوزارة، في بيان لها، إنه: " في 30 أبريل، غادرت مجموعتان من المدنيين، مجموع أفرادهما 46 شخصا، المباني السكنية المجاورة لآزوفستال في مدينة ماريوبول، وتم تزويدهم بالسكن والطعام".

إلى ذلك أعلن مقر الدفاع لقوات دونيتسك الشعبية: "وفقا للبيانات المؤكدة، 28 شخصا تم إجلاؤهم مساء الـ30 من أبريل، معظمهم نساء ورجال مسنون وأطفال (أحدهم رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر)".

وفي وقت سابق أفيد بأن الاستعدادات لاستئناف عمل ميناء ماريوبول البحري قد بدأت، كما تعمل مفارز وزارة حالات الطوارئ التابعة لجمهورية دونيتسك في الميناء، والتي تقوم بفحص المنطقة بحثا عن وجود أي متفجرات.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد صرح بأن الأمم المتحدة تعمل على تنظيم إجلاء المدنيين من ماريوبول مع روسيا وأوكرانيا.

وقال جوتيريش إنه اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنه بدعم من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، يمكن إجلاء المدنيين إلى الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن المنظمة تعمل في الوقت الحالي على التفاصيل التي تناقشها وزارة الدفاع الروسية وموظفو الأمم المتحدة في موسكو.