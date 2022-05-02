أسوة بـ روسيا..رئيس المخابرات السعودية الأسبق يؤكد ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل

شدد رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، على ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل بسبب سجلها في غزو الدول العربية.

وحسب موقع "عرب نيوز”، قال الفيصل، ردا على سؤال حول ما إذا كان يجب فرض عقوبات على إسرائيل أسوة بالعقوبات التي فرضت على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، قائلا: "بالطبع ، فأنا لا أرى الفرق بين الاثنين".

وأضاف: "العدوان عدوان سواء ارتكبته روسيا أو إسرائيل".

وهاجم الأمير تركي الفيصل، الرئيس السابق للمخابرات السعودية، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، بسبب تصريحاتها عن معاملة المملكة بأسلوب "العصا والجزرة".

وأعرب الفيصل خلال تصريح لشبكة "عرب نيوز"، عن استيائه من تعليقات كلينتون، عبر قناة "إن بي سي" الأمريكية، الداعية لنهج أسلوب "العصا والجزرة" لإجبار السعودية على زيادة حصتها من إنتاج النفط من أجل خفض الأسعار خلال ما أسمته "أزمة وجودية".

وشدد الأمير السعودي قائلا: "لسنا تلاميذ بالمدرسة ليتم التعامل معنا بنهج العصا والجزرة. نحن دولة ذات سيادة، وعندما تتم معاملتنا بعدالة وإنصاف، فإننا نرد بالمثل".