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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوروبا تدق ناقوس الخطر بسبب سلاح الطاقة الأمريكي ضد روسيا

أوروبا تدق ناقوس
أوروبا تدق ناقوس الخطر بسبب سلاح الطاقة الأمريكي ضد روسيا

قالت مجلة “أناليسي ديفيسا” الإيطالية، إن الولايات المتحدة تجبر أوروبا على شراء غاز صخري باهظ الثمن لتقليل علاقتها مع روسيا، وحفر هوة عميقة بين الاتحاد الأوروبي وموسكو.

وأفادت المجلة الإيطالية، بأنه "أصبح من الواضح أن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة هو حفر هوة عميقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بمساعدة أسلحة الطاقة".

وحسب المجلة، عارضت أمريكا تاريخياً اتحاد أوروبا مع روسيا، حيث رأت في ذلك تهديداً لقوتها.

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وأشارت إلى أن واشنطن فشلت في قطع العلاقات الاقتصادية بين موسكو وبروكسل من خلال تقديم سعر تنافسي للغاز الصخري الأمريكي الذي يتم توفيره عن طريق النقل البحري.

وخلصت المجلة الإيطالية إلى أنه يمكن للبيت الأبيض دائمًا “ممارسة الضغط على أوروبا المكتظة بقواعد الناتو”.

 

أزمة طاقة ضخمة في أوروبا

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير البيئة والطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس، إن أوروبا مهددة بأزمة طاقة ضخمة بسبب الصراع في أوكرانيا.

وقال سكريكاس: “هناك أزمة طاقة ضخمة تهدد أوروبا بأسرها. اليوم في مجلس وزراء الطاقة، سأقوم بإيصال رسالة من الحكومة اليونانية ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بشأن التضامن مع الشعب الأوكراني، وبشأن ضمان كفاية إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا، وحول ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لدعم الأسر، وخاصة الأكثر ضعفا، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بسبب الزيادة الهائلة في أسعار الطاقة”.

ولم يرد سكريكاس على سؤال من الصحفيين عما إذا كانت اليونان ستدعم فرض حظر على إمدادات النفط من روسيا.

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