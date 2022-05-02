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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد البحرين|تراجع أسعار النفط وبرنت عند 105.93 دولار للبرميل

اسعار النفط
اسعار النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم، الاثنين، في ظل المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، واحتمالات تعطل الإمدادات جراء الأوضاع العالمية الراهنة.

 

وقالت وكالة الأناء البحرينية " بنا" إن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت عند 1.21 دولار أو 1.1 في المئة إلى 105.93 دولار للبرميل وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99 سنتا أو واحد في المئة إلى 103.70 دولار للبرميل.

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وأضافت الوكالة أن الأسعار تراجعت بعد نشر الصين بيانات أمس الأول أظهرت انكماش نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الثاني إلى أدنى مستوياته منذ فبراير شباط 2020 بسبب عمليات الإغلاق لمكافحة كورونا.
 

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