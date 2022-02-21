اقتصاد البحرين| الصناعة تعلن عن مشروع "منطقة التجارة الأمريكية"

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، وضع حجر أساس مشروع "منطقة التجارة الأمريكية" الواقعة في مدينة سلمان الصناعية، ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية والإستراتيجية التي تم الإعلان عنها في إستراتيجية قطاع الصناعة في البلاد (2022 - 2026).



وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فيأتي المشروع ضمن إطار خطة التعافي الاقتصادي وبما يُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي ودفع عجلة التجارة الثنائية بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية نحو آفاق أبعد.

ونتيجة إبرام مذكرة تفاهم في العام 2021 لإنشاء هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 110 آلاف متر مربع تقريباً وتصل إلى 1.11 مليون متر مربع مع التوسعة المستقبلية.



ويعد مشروع "منطقة التجارة الأمريكية" أحد المشاريع الإستراتيجية التي أعلنتها حكومة البحرين، والمكونة من العمل على إعداد المخططات العامة لخمس مدن جديدة وقائمة مكونة من أكثر من 20 مشروعاً.

وذلك في تطوير قطاعات البنية الأساسية والاتصالات، والسياحة، والصناعة، والتعليم، والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة، في تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية وتنافسيتها، وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.