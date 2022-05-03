تعرف على فوائد وأضرار البروكلى





البروكلي يحتوي على عناصر التغذية المثيرة للأعجاب مثل نسبة الالياف العالية الموجودة فيه ، فيتامين C ، فيتامين A ، فيتامين B6 بالإضافة الي كمية جيدة من البروتين ، البروكلي يحتوي ايضا على المواد الكيميائية النباتية ومضادات الاكسدة ، والمواد الكيميائية النباتيةهي المسئولة عن اللون والرائحة والنكهة وقد اظهرت البحوث ان تلك المواد لها العديد من الفوائد الصحية منها تقوية الجهاز المناعي ،ومضادات الاكسدة الموجودة في البروكلي تساعد في العثور على الجذور الحرة التي تؤدي الى الاصابة بالسرطان وتقوم بتحييدها .





يحتوي البروكلي ايضا على مغذيات اضافية مثل الماغنسيوم، الفوسفور، الزنك والحديد.





الفوائد الطبية لنبات البروكلى وفقا لموقع health.





واقي من معظم امراض السرطان.





حامي للقلب من الازمات القلبية والجلطات الدماغية.





منشط لجهاز المناعة في الجسم.





واقي من الالتهابات ويزيد عدد خلايا الدم البيضاء المقاومة للجراثيم.





حامي للجينات الوراثية.





مانع لحدوث جلطات الدم.





حامي من التهاب المفاصل.





حامي من الاصابة بمرض السكر.





يزيد من نضارة البشرة.





مخفض لنسبة الكوليسترول في الدم.





مانع للسمنة.





حامي للعين من الماء الابيض.





مصلح للأوعية الدموية التي يتلفها مرض السكر.





حامي من الاصابة بالقرحات الهضمية المؤلمة.





معزز لوظائف الكبد.





محسن لوظائف الجهاز العصبي.





معزز لعمل وظائف المخ.





مخفض لنسبة السكر في الدم.





مانع لإعتام عدسة العين وسرطان العين.





حامي للجلد من الاشعة فوق البنفسجية.





واقي من اعراض الشيخوخة المبكرة.





واقي من هشاشة العظام ومقوي للعظام.





الامراض التي يساعد نبات البروكلي في الوقاية او الشفاء منها لحد كبير:





سرطان المثانة والبروستاتا والقولون والمريء والرئة والحنجرة والثدي وعنق الرحم.





حساسية الصدر.





السمنة والوزن الزائد.





فقر الدم.





الربو.





لين العظام عند الاطفال والاسنان.





ضغط الدم المرتفع.





نزلات البرد.





الامساك.





اضطراب الجلد الوراثي.





تأثير الاشعة الفوق بنفسجية على الجلد.





سرطان الثدي.





مضاعفات مرض السكر.





السموم.





الفوائد الصحية للبروكلي:





* فوائد البروكلي في الوقاية من السرطان:





من أكثر الفوائد المهمة للبروكلي هي قدرته على المساعدة في الوقاية من السرطان مثل سرطان المعدة وسرطان الامعاء وسرطان الثدي وذلكنظرا لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الاكسدة التي تساهم في التقليل من خطر الاصابة بأمراض السرطان.





* فوائد البروكلي في خفض الكوليسترول:





يمكن للبروكلي ان يساعد في خفض الكوليسترول بسبب توافر الالياف القابلة للذوبان في البروكلي والتي تعمل على تقليل مستوياتالكوليسترول السيء في الجسم.





* فوائد البروكلي في ازالة السموم:





يحتوي البروكلي على مجموعة من المواد الغذائية التي تعمل على مساعدة الجسم في التخلص من السموم وعلى وجه الخصوص براعمالبروكلي.





* فوائد البروكلي لصحة القلب:





من فوائد البروكلي للقلب انه يمكن ان يساعد في الحفاظ على صحة القلب من خلال المساعدة على ابقاء الاوعية الدموية قوية، كما يعملالبروكلي على منع تلف الاوعية الدموية الناجمة عن مشاكل السكر المزمنة في الدم، ويمكن ان يعمل فيتامين B6 على تنظيم او الحد منالحمض الاميني الزائد عن الحد والتي تتراكم في الجسم نتيجة أكل اللحوم الحمراء والتي يمكن ان تزيد من مخاطر الاصابة بأمراضالشريان التاجي.





* فوائد البروكلي لصحة العين:





كما ان الجزر مفيد لصحة العين لاحتوائه على مادة اللوطين، فان البروكلي ايضا جيد لصحة العين بسبب مضادات الأكسدة المتوفرة فيهوخاصة مادة تسمى زياكسانتين التي تساعد في الحماية من الضمور البقاعي، اعتام عدسة العين وتغيم عدسة العين.





* فوائد البروكلي في الهضم:





نظرا لاحتواء البروكلي على ما يقرب من 1 جرام من الالياف لكل 10 سعر حراري فانه مفيد جدا في عملية الهضم ويساعد البروكلي فيالحفاظ على مستويات البكتريا الصحية في الجسم، كما يعمل البروكلي على الحفاظ على جدار المعدة عن طريق منع أحد انواع البكتريامن التضخم والتشبث بجدار المعدة.





* فوائد البروكلي كمضاد للالتهابات:





البروكلي غذاء جيد جدا بالنسبة للالتهابات فهو مضاد للالتهابات بصفة عامة ويمكن ان يبطئ من تلف المفاصل المرتبط بهشاشة العظام،كما تعمل احماض اوميغا 3 على تقليل الالتهابات التي يعاني منها الجسم.





المخاطر الصحية:

بشكل عام البروكلي هو آمن للأكل وليست له اثار جانبية خطيرة، والاثار الجانبية الاكثر شيوعا هي زيادة الغازات نظرا لاحتوائه على نسبةعالية من الالياف، ويذكر ان تلك الاثار الجانبية موجودة في معظم انواع الخضروات ولكن الفوائد الصحية الكبيرة للبروكلي تفوق بكثير تلك الاثار الجانبية البسيطة.





ايضا الاشخاص الذين يتناولون ادوية مسيلة للدم يفضل التقليل من اكل البروكلي لأنه يمكن ان يتداخل مع فعالية الدواء.