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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| مصرف البحرين المركزي: تغطية إصدار من أذونات الخزانة الشهرية بقيمة 35 مليون دينار

مصرف البحرين المركزي
مصرف البحرين المركزي

أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية اأذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة المملكة .

 

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء البحرينية “ بنا” فقد تبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ فـي 8 مايو 2022 وتنتهي في 6 نوفمبر 2022.

 كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.82% مقارنة بسعر الفائدة  2.34% للإصدار السابق بتاريخ 27 مارس 2022.

 

و بلغ معدل سعر الخصم  98.597% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع  98.408% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%.

 

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

 

مصرف البحرين المركزي اخبار الخليج مال واعمال أذون الخزانة Finance Real Estate

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