اقتصاد الإمارات| مصرف البحرين المركزي: تغطية إصدار من أذونات الخزانة الشهرية بقيمة 35 مليون دينار

أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية اأذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة المملكة .

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء البحرينية “ بنا” فقد تبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ فـي 8 مايو 2022 وتنتهي في 6 نوفمبر 2022.

كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.82% مقارنة بسعر الفائدة 2.34% للإصدار السابق بتاريخ 27 مارس 2022.

و بلغ معدل سعر الخصم 98.597% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.408% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.