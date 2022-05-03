عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء من الجوازات السعودية للمسافرين إلى دول التعاون الخليجي

السعودية
السعودية

أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية ، نداء إلي المسافرين لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، ضرورة التأكد من مدة صلاحية جواز السفر.


وأكدت المديرية العامة للجوازات السعودية ، على ضرورة التأكد من مدة صلاحية جواز السفر عند السفر لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.


وقالت: "يجب التأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون الخليجي"، لافتة  إلى أن تلك المدة هي نفسها المطبقة في الدول العربية، وأما الدول الأخرى فيشترط ألا تقل مدة الصلاحية عن 6 أشهر".

أسوة بـ روسيا..رئيس المخابرات السعودية الأسبق يؤكد ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل

اقتصاد السعودية.. المملكة تحقق 9.6% نموا خلال الربع الأول من عام 2022

السعودية مجلس التعاون الخليجي الجوازات السعودية المديرية العامة للجوازات صلاحية جواز السفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022 | شاهد

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

متحور جديد أشد فتكا من كورونا.. بيل جيتس يحذر العالم من كارثة

موضوعات متعلقة

السعودية: أكثر من مليون شخص استفادوا من وجبات الإفطار في 34 دولة

السعودية..هاشتاج حارق الكلب يحتاج مواقع التواصل والسلطات تتوعد الفاعل

ترشيحاتنا

تعرف على حكم مباراة الأهلي ووفاق سطيف فى دوري أبطال أفريقيا

تحرش بسيدة.. شخص يواجه عقوبة الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

ضابط أمريكي يقتل طفلًا صغيرًا متعمدًا وعقوبة صارمة بانتظاره

بعد الزيادة .. القائمة الكاملة لأحدث أسعار سيارات كيا 2022

فتاوى العيد.. 5 أسئلة تهم المسلمين في هذا اليوم

ماتت حزنًا عليها.. لماذا قبلت ضرة زوزو نبيل بها زوجة لشريك حياتها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدرسة المشاغبين.. أسرار وحكايات أشهر مسرحيات مصر في العيد

نجمات الزمن الجميل في العيد.. صور

أميتاب باتشان.. حكاية النجم الهندي بطل تليفزيون العيد في التسعينات

تخفيف قيود كورونا.. زعماء عرب يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. صور

فيديو

تعرف على عقوبة الفيفا ضد السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

كوميدي وإثارة .. خريطة أفلام العيد في دور العرض

وصل لـ11 مليونا.. أغلى كارت شحن في مصر قيمته الحقيقية 10 جنيهات .. ما قصته؟

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ