نداء من الجوازات السعودية للمسافرين إلى دول التعاون الخليجي

أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية ، نداء إلي المسافرين لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، ضرورة التأكد من مدة صلاحية جواز السفر.



وأكدت المديرية العامة للجوازات السعودية ، على ضرورة التأكد من مدة صلاحية جواز السفر عند السفر لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.



وقالت: "يجب التأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون الخليجي"، لافتة إلى أن تلك المدة هي نفسها المطبقة في الدول العربية، وأما الدول الأخرى فيشترط ألا تقل مدة الصلاحية عن 6 أشهر".