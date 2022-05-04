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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسين فهمى لمكى: إحنا رؤساء مهرجانات زي بعض كنت أنتظر منك دعوة

صدى البلد

أشاد الفنان حسين فهمى بمسلسل “الكبير أوى” بطولة الفنان أحمد مكى،عبر حسابه بتطبيق انستجرام. 

وكتب الفنان حسين فهمى :" صديقي وزميلي العزیز احمد مكي، أحب أهنيك على إقامة الدورة الاولى لمهرجان مزاريطه السينمائي ".

وأضاف حسين فهمى :"لكن زعلان منك لانك ماعزمتنيش في حفل الافتتاح والرد کاربت واحنا کرؤساء مهرجانات زي بعض كنت أنتظر منك دعوة. عموما ألف مبروك یا کبیر وتحياتي لفريق العمل الرائع .. صديقك حسين فهمي".

شهدت احداث الحلقة الأخيرة من مسلسل “الكبير اوي” العديد من التفاصيل المشوقة والكوميدية.

اضطر چوني لانتحال شخصية “ليناردو ديكابريو” لأنقاذ المهرجان، ولكن تفاجئ چوني بظهور اوس اوس على المسرح ومواجهته انه هو ليناردو مما تسبب في حدوث شجار بينهما أمام الجمهور.

وتنتهي الحلقة الأخيرة من الموسم السادس بالإعلان عن وجود موسم سابع من المسلسل.

يذكر أن مهرجان المزاريطة السينمائي،  احتل التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبات حديث جميع مستخدمي السوشيال ميديا، حيث تمكن القائمون على إدارة مهرجان المزاريطة، ضمن حلقات مسلسل الكبير أوي 6، من جذب انتباه الكثير من الفنانين.

مسلسل «الكبير أوي 6» بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، ليلى عز العرب، سليمان عيد، ومن ضيوف الشرف حمدي الميرغني، سماء إبراهيم، بيومي فؤاد، علاء زينهم، الطفل يوسف صلاح، الطفل عبد الرحمن طه، حاتم صلاح، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

الفنان أحمد مكي محمد سلام بيومي فؤاد ليلى عز العرب مهرجان المزاريطة السينمائى مهرجان المزاريطة مهرجان مزاريطة مسلسل “الكبير أوي”

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