الريال ضد مان سيتي.. التشكيل المتوقع للفريقين في موقعة دوري أبطال أوروبا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مباراة تحديد الفريق المتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار إياب نصف النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وريال مدريد على ملعب الإتحاد، بفوز الفريق السماوي بنتيجة 4/3.

ويواجه الفائز من هذه المباراة، فريق ليفربول الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في التأهل على حساب فياريال الإسباني.

ويغيب عن ريال مدريد الرباعي، جاريث بيل، دافيد ألابا، بجانب إيسكو وإيدين هازارد، فيما يغيب عن مانشستر سيتي كايل ووكر وجون ستونر.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام مان سيتي

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ناتشو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: رودريجو جوس، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

التشكيل المتوقع لمان سيتي أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كانسيلو، لويس دياز، إيمريك لابورت، زينشينكو.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جابريل جيسوس، فيل فودين، رياض محرز.