يفضل الكثير من الأشخاص تناول مشروبات الزنجبيل ووضعه فى أغلب أصناف الطعام، فيعتبر الزنجبيل نوعا من أنواع البهارات ذات مذاق مميز كما أنه يتمتع بفوائد عدة للصحة الجسدية للأشخاص، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل بسكويت الزنجبيل.

بسكويت الزنجبيل



المقادير

- دبس التمر : ثلث كوب

- الزبدة : ثلث كوب

- دقيق: ٢كوب

- السكر البني : ثلث كوب

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة ونصف (مطحون)

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- القرنفل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- البيض : 1 حبة (مخفوق)



طريقة التحضير



1. اخلطي دبس التمر مع الزبدة في قدر على نار هادئة مع التحريك حتى تذوب الزبدة وتختلط المكونات ثم أزيله عن النار وضعيه في وعاء كبير واتركيه بحرارة الغرفة.

2. في وعاء آخر اخلطي الدقيق والسكر البني والزنجبيل والبيكنج صودا والقرفة والفرنفل والملح واتركيه جانباً.

3. أضيفي البيضة المخفوقة لوعاء دبس التمر والزبدة واخلطي.

4. أضيفي مزيج الدقيق للخليط واخفقي حتى تتكون عجينة.

5. اقسمي العجينة نصفين ومديها على ورق الزبدة لسماكة انش ثم قطعيها مربعات أو أي شكل مفضل بواسطة قطاعات الكوكيز.

6. ضعي القطع في صينية بشكل متباعد وغطيها بالورق البلاستيك وأدخليها الفريزر لمدة 30 دقيقة.

7. أدخلي الصينية للفرن المحمى على حرارة 375 درجة واخبزيها لمدة 10 دقائق حتى تتحمر.

8. اتركيها لتبرد وقدميها.

9. يمكنك رش الوجه بالسكر الناعم عند التقديم.