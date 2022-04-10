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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها علاج آلام المفاصل.. 3 فوائد غير متوقعة لـ الزنجبيل

الزنجبيل
الزنجبيل

يساعد الزنجبيل في الحفاظ على نظام هضمي صحي، بالنظر إلى الفوائد العديدة التي يتمتع بها الزنجبيل، كما انه مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة ويجب إدراجه بانتظام في النظام الغذائي.

 

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وإليكم أهم فوائد الزنجبيل على الصحة

1) الزنجبيل يساعد في الهضم، يساعد الطعام على الحركة عبر الجهاز الهضمي ، مما يمنع تراكم الغازات، بالإضافة إلى قدرته على تقليل الغثيان والقيء ، يستخدم الزنجبيل أيضًا من قبل العديد من الأشخاص لتحسين عملية الهضم بشكل عام.

2) الزنجبيل يساعد في محاربة البرد والسعال والانفلونزا، خصائصه الطبية قد تقلل الالتهاب وتهدئ التهاب الحلق، كما أنه مضاد للبكتيريا وقد يساعد في الحماية من فيروسات البرد.

3) الزنجبيل يساعد في تقليل آلام المفاصل، والخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والمضادة للسرطان للزنجبيل تجعله غذاءً خارقًا يعزز المناعة العامة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل ، فإنه يعمل العجائب في الحد من الالتهاب.

4) الزنجبيل يساعد في خفض الكولسترول السيئ، كما ينشط إنزيم في الجسم يزيد من استخدام الكوليسترول ويخفض مستواه.

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