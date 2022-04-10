عاجل
صحف الإمارات: الاختيار يفضح إجرام مرسي والإخوان بالصوت والصورة .. ماكرون في خطر ومنافسة شرسة على رئاسة فرنسا.. مصافحة بين بن سلمان و"أغا" تصبح حديث الجميع موجز السوشيال : شوبير: حافلة الأهلي لم تتعرض لأي حادث بعد مباراة المصري .. و بشرى من نبيل الحلفاوي لجمهور الأهلى قبل مواجهة الرجاء المغربي حبس شخصين تخصصا فى سرقة هواتف المواطنين بمدينة نصر نشرة المرأة .. حظك اليوم الأحد 10- 4 -2022 .. وأطعمة غنية بالحديد أخبار الفن| الاختيار 3 الحلقة 8 تؤرخ لجرائم الإخوان.. أبرز تصريحات عمرو يوسف في «حبر سري»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احرص على تناولها.. أطعمة غنية بالحديد

أطعمة غنية بالحديد
أطعمة غنية بالحديد

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة نقص الحديد بالجسم ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، ويصف الطبيب المختص بتناول بعض مكملات الحديد بجانب بعض الأطعمة، يكشف موقع
propakistani.pk عن أبرز الأطعمة الغنية بالحديد. 
 

txt

المكسرات أبرزها.. أطعمة لتقوية الذاكرة والدماغ لكبار السن

txt

أطعمة مفيدة وتجنب السكريات.. جدول غذائي لكبار السن في رمضان

علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

 

الحديد الهيم والحديد غير الدموي هما نوعان من الحديد الموجودان في الطعام. يعتبر الحديد الهيم مكونًا أساسيًا من كرات الدم الحمراء وينقل الأكسجين في الجسم. يوجد بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية ويتم امتصاصه بشكل أكثر كفاءة من الحديد غير الدموي.

يوجد الحديد غير الدموي في الغالب في المنتجات النباتية.

1. المصادر الحيوانية
الحديد الهيم هو الشكل العضوي للحديد الموجود في:

اللحوم الحمراء (لحم البقر ، لحم الضأن ، لحم الضأن ، لحم العجل)
لحوم الأعضاء (الكبد والكلى)
دواجن
الأسماك: (السردين ، السلمون ، التونة)
بيض

2. مصادر نباتية
معدل امتصاص الحديد غير الدموي أقل بكثير من الحديد الدموي ويعتمد بشكل رئيسي على وجود عوامل تعزيز النظام الغذائي ، وخاصة فيتامين سي واللحوم والأسماك والدواجن.

تشمل مصادره:

المكسرات والبذور
فواكه مجففة
البقوليات (خليط الفول والعدس والحمص)
الخضار ذات الأوراق الداكنة (السبانخ والبروكلي).
حبوب الإفطار المدعمة
أرز أو خبز مخصب
التوفو
 

الأطعمة الحيوانية الغنية بالحديدمحتوى الحديد

3 أوقية. لحم البقر ، كبد الدجاج ، بلح البحر ، المحار3.5 مجم
3 أوقية. السردين2.1 مجم
3 أوقية. دجاج مطبوخ ، ديك رومي ، لحم بتلو0.6 مجم
3 أوقية. سمك السلمون والتونة وسمك الفرخ0.3 مجم
 

الأطعمة النباتية الغنية بالحديدمحتوى الحديد 


1 كوب فاصوليا مطبوخة

1/2 كوب توفو

3.5 مجم
1/2 كوب فاصولياء معلبة ، فاصوليا حمراء ، حمص
1 كوب مشمش مجفف

1 أوقية. بذور اليقطين والسمسم والقرع

2.1 مجم
1/2 كوب بازلاء مطبوخة
1 أوقية. الفول السوداني والجوز والجوز والفستق واللوز المحمص والكاجو المحمص وبذور عباد الشمس

1 كوب أرز بني

1/2 كوب زبيب مجفف ، خوخ ، برقوق

1 كوب سبانخ ، 1 ساق متوسطة من البروكلي ،

1 شريحة خبز

0.7 مجم

كيفية تحسين امتصاص الحديد من الغذاء


يعتمد امتصاص الحديد بشكل كبير على نوع الطعام وكيفية تحضيره. تزيد بعض الأطعمة من امتصاص الحديد بينما يعمل البعض الآخر كمثبطات.

معززات النظام الغذائي
تساعد بعض الأطعمة على زيادة امتصاص الحديد من الأطعمة الغنية بالحديد ، وتسمى هذه العوامل المحسنات الغذائية. تعمل الأطعمة مثل فيتامين سي واللحوم والأسماك على تحسين امتصاص الجسم للحديد الغذائي.

الأطعمة الغنية بالحديد والتي تعد أيضًا مصادر جيدة لفيتامين C هي الجريب فروت والكيوي والبرتقال والفراولة والجوافة واليوسفي والطماطم والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة ، فهي تزيد من امتصاص الجسم للحديد غير الدموي.

فيتامين سي تأمين السكري علاج فقر الدم فقر الدم health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 10-4-2022

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

7 قروش زيادة في سعر الدولار ..اليوم

مجلس الزمالك يقبل استقالة مصطفى هدهود

الاختيار 3 ..جاسوس في مؤسسة الرئاسة ..خيرت الشاطر يوجه لطمة قوية لمرسي

موضوعات متعلقة

أعراض نقص فيتامين سي وأسبابه.. تعرفي عليها

أكلة الشتاء .. 10 فوائد صحية للكرنب

أفضل الطرق لعلاج نقص الحديد فى الجسم من خلال تناول الغذاء.. فيديو

ما أعراض نقص فيتامين سي في الجسم وكيفية علاجه وتشخيصه؟

ترشيحاتنا

من منشوراتهم.. تويتر يمكنه اكتشاف الاكتئاب لدى المستخدمين بدقة 90%

قانون التأمين الموحد وتراخيص العيادات الطبية الأبرز .. مجلس الشيوخ يواصل مناقشاته اليوم

أهم الأخبار.. مائدة إفطار الملوك لمحمد بن زايد في المغرب.. وشوبير ينفي تعرض حافلة الأهلي لحادث بعد مباراة المصري

الأقمار الصناعية ترصد قافلة عسكرية روسية جديدة شرق أوكرانيا

قبل ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.. تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء المغربي

موعد مباراتي الأهلي والرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعلى من برج خليفة.. افتتاح أنحف ناطحة سحاب في العالم|صور

وسط هتافات الجماهير ضده.. هل يهدي صلاح الدوري للريدز بالفوز على مانشستر سيتي؟

بعد هزيمة مانشستر.. هجوم على كريستيانو بسبب تحطيم هاتف أحد المشجعين|فيديو

بعد انتشار شيكولاتة الحشيش.. هل تهدد "كيندر" حياة الأطفال بالسالمونيلا؟

فيديو

مضطرب نفسيا.. تفاصيل أقوال المتهم في قتل كاهن الإسكندرية

يا رب تعدى العملية النهارده على خير.. أحمد أبو زهرة في رسالة لوالده

بعد صفع مقدم الحفل.. “الأوسكار” توجه "لكمة" لـ ويل سميث| فيديوجراف

شعري كله وقع.. غادة عبد الرازق تتعرض للسخرية بسبب "قَّصتها"

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ