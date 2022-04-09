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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة مفيدة وتجنب السكريات.. جدول غذائي لكبار السن في رمضان

جدول غذائي لكبار
جدول غذائي لكبار السن في رمضان 2022

هناك جدول غذائي لكبار السن في رمضان 2022، فيجب عند اتباع نظام تغذية كبار السن في رمضان ينبغي أن يتضمن على مجموعة من الأطعمة المفيدة للصائم المسن، كالتفاح والخضروات والأسماك والبيض والمحار، والألبان، والحبوب الكاملة .

 

جدول غذائي لكبار السن في رمضان


ومن أهم خطوات جدول غذائي لكبار السن في رمضان 2022، أنه لا يجب الإكثار من الأطعمة الدسمة والتي تحتوي على السكريات والأملاح بكميات كبيرة، وذلك لتجنب ارتفاع مستوى السكر في الدم، أو ارتفاع ضغط الدم، وغيرها من المشاكل الصحية .
 

نصائح لتغذية كبار السن في رمضان 2022

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وقد يتضمن خطوات جدول غذائي لكبار السن في رمضان 2022 اتباع العديد من النصائح البسيطة، ومن أبرزها ما يلي : 
- وقت آذان المغرب  ان يفطر الصائم على كوب من الماء مع ثمرة من التمر، لكن في حالة ما إذا كان المسن مريض سكر، لا يتم الإفطار على تمر.
-بعد المغرب، يتم البدء بتناول كوب من الحساء، يفضل التنوع يوميًا ما بين حساء الخضروات، الدجاج، اللحم.

 

جدول غذائي لكبار السن في رمضان 2022


- في وقت الإفطار يتم تناول وجبة متكاملة من البروتين، السلطة الخضراء، الكربوهيدرات مع كوب من العصير لأي فاكهة طبيعية.
- بعد وجبة الإفطار بحوالي 3 ساعات يتم تناول بعض المكسرات، الفواكه المجففة.
- وجبة السحور ينبغي أن تتضمن بروتين، خضروات، كربوهيدرات، منتجات ألبان.
- بعد السحور يمكن للمسن أن يتناول فواكه خفيفة مثل البطيخ، الكنتالوب، الماء وغيرها.

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