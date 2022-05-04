استمرار العمل بمصانع "الدلتا للسكر" خلال إجازة العيد 

تواصل مصانع شركة الدلتا للسكر بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ العمل طوال إجازة عيد الفطر المبارك فترتين صباحا ومساءا على مدار 24 ساعة لاستمرار إنتاج السكر المحلى من البنجر، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية .

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية الداخلية، شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد وسداد مستحقاتهم أول بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلي وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين وكذلك في الأسواق.

ولفت إلى أن انتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

على جانب أخر، وفي نفس السياق تتابع غرفة عمليات شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة انتظام سير العمل بمصنع الشركة بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ ، في ظل توفير كافة المستلزمات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمصانع وتنظيم تشغيل ورديات العمل طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك وتعويض العاملين عن هذه الأيام وفقا لقانون العمل ، حيث تتسلم الشركة ما يقرب من 21 ألف طن بنجر يوميا من المزارعين بجداول منظمة لمنع تكدس السيارات ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار إنتاج السكر المحلى لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية طوال الوقت.

وصرح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر ، بأن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ مستمر في العمل طوال إجازة عيد الفطر المبارك ويتم حاليا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر .

وتابع: وتم استلام ما يقرب من مليون طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 144 ألف طن سكر أبيض سائب وكذلك إنتاج 52 ألف طن مولاس، و61 ألف طن "لب البنجر" حتى الآن الذي يستخدم في صناعة الأعلاف .

ولفت إلى أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حريص على متابعة توريد محصول البنجر أولا بأول ، وأن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية في صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم في منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة في زراعة البنجر‪.‬

جدير بالذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد افتتح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا للسكر بمحافظة كفر الشيخ منذ أكثر من عامين بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 20 ألف طن بنجر يوميا وإنتاج اكثر من 3 آلاف طن سكر يوميا .

كما افتتح الوزير محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعي للمصانع والتي تعد أكبر وأول محطة صرف صناعي تعمل بتكنولوجيا المعالجة البيولوجية حيث تعالج مياه الصرف الصناعي لحماية البيئة من التلوث المتوقع وقوعه نتيجة صرف هذه المياه بما تحتويه من تلوثات ، وكذلك الحفاظ على نوعية مياه المصرف التي تصب فيه المياه المعالجة حيث تم رفع طاقة تشغيل المحطة إلى 7 آلاف و209 أمتار مكعب يوميًا بما يتناسب مع طاقة تشغيل المصنع‪.