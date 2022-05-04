الاتحاد الأوروبي يفشل في التوصل إلى اتفاق حول حظر النفط الروسي

قالت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة، إن المندوبين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي فشلوا، اليوم ، في التوصل إلى اتفاق حول فرض حظر على واردات النفط الروسية .

وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية، كجزء من الحزمة السادسة الجديدة من العقوبات ضد روسيا، ستقترح حظرا مرحليا على جميع واردات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي .

وقالت “رويترز”، "لم يتوصل ممثلو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حظر يوم الأربعاء، لكنهم قد يقتربون من التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع يوم الخميس".