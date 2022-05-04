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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات روسية تنتهك المجال الجوي لفنلندا..وأنباء عن نقل هلسنكي دبابات إلى الحدود

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

طلبت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الأربعاء، من السفارة الروسية في هلسنكي توضيحا بشأن انتهاك الطائرات الروسية المجال الجوي للبلاد، وفقًا للوزارة الفنلندية. 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية أن الطائرة الروسية اشتبهت بانتهاك المجال الجوي. 

وفي وقت لاحق، أوضحت الإدارة أنها كانت مروحية روسية من طراز Mi-17، في المجال الجوي للبلاد حوالي الساعة 10.40 صباحًا على عمق 4-4.5 كيلومترات.

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وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "وزارة الخارجية الفنلندية اتصلت بالسفارة الروسية في هلسنكي وطلبت توضيحا بشأن الانتهاك المزعوم للمجال الجوي".

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” أظهر مقطع فيديو قطارات تنقل معدات عسكرية فنلندية يُزعم أنها باتجاه الحدود الروسية.

تم تداول مقطع فيديو على الشبكة يدعي نقل الدبابات إلى الحدود الفنلندية.

روسيا فنلندا الحدود الروسية الطائرة الروسية

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