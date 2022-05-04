رئيس أوكرانيا: لن نقبل اتفاقا يسمح للقوات الروسية بالبقاء في أرض محتلة

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أهم شرط لإبرام اتفاق مع روسيا، في المفاوضات بين الطرفين لإنهاء الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني إن بلاده لن تقبل اتفاقا مع موسكو يسمح للقوات الروسية بالبقاء في أرض محتلة.

وقال زيلينسكي، أمام مشاركين في قمة مجلس الإدارة التنفيذي لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن القوات الأوكرانية منعت هجوما روسيا فيما وصفها بالمرحلة الأولى من الصراع.

وفي المرحلة الثانية، قال الرئيس إن أوكرانيا ستطرد القوات الروسية من أراضيها، وفي المرحلة الثالثة ستتحرك لاستعادة وحدة أراضيها كاملة.

وأضاف أنه لن يقبل اتفاقا لوقف إطلاق النار يسمح للقوات الروسية بالبقاء في مواقعها الحالية”.

كما حذر من انجرار أوكرانيا إلى "مستنقع دبلوماسي" مثل اتفاق السلام لشرق أوكرانيا الذي توسطت فيه فرنسا وألمانيا عام 2015.

وأكد زيلينسكي أن بوتن يجب أن يوافق على لقائه للتفاوض على أي اتفاق ينهي القتال.