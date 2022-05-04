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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

البحيري : إعفاء مصدّري الملابس الجاهزة من الاعتمادات المستندية يدعم التنافسية

صدى البلد

قال خالد البحيري عضو جمعية مستثمرى المناطق الحرة ببورسعيد إن توطين الصناعات كثيفة العمالة وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة أصبح ضرورة الآن فى ظل وجود قوة بشرية هائلة فى سن العمل ووجود خبرات فنية وإدارية فى القطاع تدفعه للنمو وزيادة الإنتاج والتصدير معا.

واضاف فى حواره لـ "صدى البلد"أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بحاجة إلى مزيد من التيسيرات لتوسع فيها خلال الفترة المقبلة ،نحن نتمتع بميزة تنافسية فى هذه الصناعة رغم التحديات الداخلية والخارجية التى نواجهها كصناع.


وأثنى البحيرى عضو جمعية مستثمرى المناطق الحرة ببورسعيد ،على جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة فى استثناء الشركات التى تعمل بنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى أصدره البنك المركزي فبراير الماضي، والاستمرار بالعمل بنظام مستندات التحصيل.

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تابع : هذا الاستثناء يسمح لنا الحصول على شحنات المواد الخام فى مواعيدها دون تأخير أو انتظار وبالتالى عدم تحمل اى أعباء مالية زيادة خاصة إن التكلفة عنصر حاكم فى عمليات التصدير والمنافسة فى الأسواق العالمية.

وتستحوذ مصانع الملابس الجاهزة على نحو 90% من مصانع المنطقة الحرة ببورسعيد وتعد الصناعة الأبرز فى المنطقة و التى تجتذب المئات من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل فيها وتمثل صادرات المنطقة الحرة ببورسعيد نحو 40% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة.

البنك المركزي صادرات مصر صادرات مصر من الملابس الجاهزة الاستثمارات

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